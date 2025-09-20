La DGT estrena una pegatina que marca el futuro de la movilidad automatizada en España El organismo estrena una etiqueta roja para identificar los vehículos autónomos en pruebas

Mario Lahoz Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:58 Comenta Compartir

La DGT ha dado luz verde a una nueva regulación que marca un hito en la movilidad automatizada en España. Los vehículos que participen en ensayos de conducción autónoma tendrán que llevar un distintivo rojo en el parabrisas, una medida que busca garantizar la seguridad y trazabilidad de estos prototipos en circulación abierta.

Este adhesivo debe colocarse en el ángulo inferior izquierdo del parabrisas. En caso de que el vehículo no disponga de cristal delantero, se exigirá su colocación en un lugar visible. El distintivo será obligatorio para coches, camiones y autobuses automatizados que operen en fase de pruebas.

Ampliar La nueva pegatina habilitada por la DGT para los vehículos autónomos en pruebas. DGT

Para ello, los vehículos deberán contar con autorización administrativa, sistemas de grabación de datos, seguro de responsabilidad civil y operadores capacitados, ya sea a bordo o remoto. La normativa contempla tres fases de ensayo. La primera se limita a entornos controlados, ideal para tecnologías en desarrollo que requieren validación técnica.

La segunda permite pruebas en condiciones más reales y la tercera fase está reservada para modelos que se encuentran en etapas previas a su comercialización, ya homologados o en proceso de obtener autorización para circular.

Según fuentes de la DGT, el adhesivo posiciona a España como uno de los países pioneros en la integración sgeura de vehículos automatizados en el tráfico general. El obejtivo es doble: fomentar la innovación tecnológica y garantizar que los ensayos se realicen bajo estrictos criterios de seguridad.

La pegatinba roja no solo servirá como elemento identificativo, sino también como herramienta de control para las autoridades. Su uso permitirá a los agentes y sistemas de supervisión reconocer de inmediato que vehículos están en fase de prueba.

Temas

DGT Dirección General de Tráfico