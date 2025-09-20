Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sede de la Dirección General de Tráfico. EFE

La DGT estrena una pegatina que marca el futuro de la movilidad automatizada en España

El organismo estrena una etiqueta roja para identificar los vehículos autónomos en pruebas

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:58

La DGT ha dado luz verde a una nueva regulación que marca un hito en la movilidad automatizada en España. Los vehículos que participen en ensayos de conducción autónoma tendrán que llevar un distintivo rojo en el parabrisas, una medida que busca garantizar la seguridad y trazabilidad de estos prototipos en circulación abierta.

Este adhesivo debe colocarse en el ángulo inferior izquierdo del parabrisas. En caso de que el vehículo no disponga de cristal delantero, se exigirá su colocación en un lugar visible. El distintivo será obligatorio para coches, camiones y autobuses automatizados que operen en fase de pruebas.

La nueva pegatina habilitada por la DGT para los vehículos autónomos en pruebas. DGT

Para ello, los vehículos deberán contar con autorización administrativa, sistemas de grabación de datos, seguro de responsabilidad civil y operadores capacitados, ya sea a bordo o remoto. La normativa contempla tres fases de ensayo. La primera se limita a entornos controlados, ideal para tecnologías en desarrollo que requieren validación técnica.

La segunda permite pruebas en condiciones más reales y la tercera fase está reservada para modelos que se encuentran en etapas previas a su comercialización, ya homologados o en proceso de obtener autorización para circular.

La DGT confirma todos los cambios que llegarán al examen de conducir a partir de octubre de este año

Europa cambia el plazo para reclamar miles de euros a quien compró un vehículo con el precio inflado entre 2006 y 2013

Según fuentes de la DGT, el adhesivo posiciona a España como uno de los países pioneros en la integración sgeura de vehículos automatizados en el tráfico general. El obejtivo es doble: fomentar la innovación tecnológica y garantizar que los ensayos se realicen bajo estrictos criterios de seguridad.

La pegatinba roja no solo servirá como elemento identificativo, sino también como herramienta de control para las autoridades. Su uso permitirá a los agentes y sistemas de supervisión reconocer de inmediato que vehículos están en fase de prueba.

