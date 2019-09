Los trabajos de desguace del ferry encallado en Dénia acabarán a principios de noviembre El ferry encallado en Dénia, que lleva un mes y medio en la escollera norte, ya no presenta la parte superior del buque, que ha sido retirada. / Tino Calvo Tras mes y medio varado, la próxima semana acabarán de quitar las piezas que sobresalen del agua y entonces buzos especializados iniciarán las tareas subacuáticas R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 1 octubre 2019, 00:57

Hace mes y medio que el 'Pinar del Río' encalló en la escollera norte de Dénia y pronto su estampa dejará de formar parte del paisaje del puerto. Los trabajos de desguace o «remoción» del ferry, como lo denomina Baleària, podrían acabar a principios de noviembre. Esa es la fecha que baraja la naviera y que ayer hizo pública.

En estos momentos, las empresas especializadas Ardentia Marine y Varadero Vinaròs, SL, se están encargando de seccionar el buque en la zona de superficie y están retirando las piezas por medio de una grúa de 250 toneladas. Fuentes de la naviera señalaron que «se está avanzando mucho». Según sus cálculos, a principios de la próxima semana ya podrían terminar que quitar todos los elementos situados por encima de la línea de flotación, de manera que ya no se vería nada de lo que hasta ahora sobresale del agua. La pasada semana acabaron de desmontar la parte superior, con lo que se quedó con un piso menos.

En cuanto concluyan esas labores en superficie, se procederá a dar inicio a las tareas que deben llevarse a cabo bajo el agua y que son las que mayor dificultad acarrean. Será un equipo de buzos especializados en el que encargue de acometer esa actuación en la parte que permanece oculta por el mar.

Baleària montará una grúa de 500 toneladas para retirar los elementos más pesados, como los motores

Antes de que todo eso ocurra, en los próximos días, Baleària tiene previsto el montaje de otra grúa más grande que la que hay ahora, que será de 500 toneladas, así como de una pontona flotante. De esta manera los operarios podrán seccionar y retirar los elementos sumergidos de más peso del 'Pinar del Río', como es el caso de los motores.

Todas las piezas que se retiran durante esta fase de desguace están siendo trasladadas en camión a la planta autorizada que posee Varadero Vinaròs, empresa contratada por la naviera para encargarse del tratamiento de los restos de la embarcación.

Los esfuerzos de la naviera se centran en que en poco más de un mes ya no quede rastro del ferry que el pasado 16 de agosto, cerca de la medianoche, encalló en la escollera norte cuando iba a entrar en el puerto de Dénia para atracar. En el barco viajaban 393 pasajeros y alrededor 70 vehículos. Por fortuna no hubo ningún herido y solo el buque resultó dañado en este incidente, cuyas causas está investigando Capitanía Marítima de Alicante y aún no ha trascendido nada de forma oficial.

Desde que ocurriera el accidente, numerosos curiosos se acercaron para ver de cerca el ferry, que se convirtió en pleno agosto en uno de los lugares de Dénia al que más miradas se dirigían. Primero desde la propia escollera norte, algunos subiendo a los grandes bloques con los que había chocado para inmortalizar la estampa.

Después, se prohibió el acceso a esa zona por motivos de seguridad y el foco de personas que quería seguir las evoluciones del barco se trasladó a la escollera sur. Desde allí muchos pudieron contemplar cómo el pasado temporal dejaba huella en el 'Pinar del Río'. A pesar de las medidas de sujeción habilitadas para asegurarlo, esas medidas no pudieron evitar que el buque golpeara los bloques por la fuerza del oleaje, que se dañara todavía más la popa, que se desprendieran piezas y que se hundiera más de un metro más.