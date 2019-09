Baleària y Ardentia Marine inician el desmontaje por secciones del ferry encallado en Dénia. La naviera ha anunciado que comienza las fases restantes del plan de remoción del 'Pinar del Río'. También ha señalado que a finales de la pasada semana Capitanía Marítima de Alicante y Puertos de la Generalitat Valenciana dieron el visto bueno a estos trabajos, en los que también colaborará la empresa especializada Varadero Vinarós, S.L., que será la encargada del tratamiento de los restos en su planta de reciclaje autorizada.

Los trabajos se centran ahora en recoger todas las partes que se han desprendido del barco debido al oleaje del pasado temporal. Un material que se encuentra en la zona de la escollera. Según la naviera, en cuanto retiren todas esas piezas, se procederá a seccionar con maquinaria especializada el resto del buque, para su posterior traslado y reciclaje.

Respecto a los daños por la gota fría, la compañía ha insistido en que «gracias a que se reforzó el sistema de amarre de forma preventiva, el buque permanece asegurado y su posición no ha variado pese al temporal de la última semana». De esa forma no se ha bloqueado el tráfico marítimo en entrada del puerto, ha recalcado Baleària. No obstante, ha admitido que la popa del ferry se ha deteriorado por culpa del estado del mar.