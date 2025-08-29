Sacan a la luz restos de dos viviendas del siglo XIV en la Pobla d'Ifac de Calp Un equipo de profesionales trabaja durante semanas en el yacimiento medieval durante la vigésima Campaña de Excavaciones del MARQ

El yacimiento medieval de la Pobla d'Ifac, en Calp, cobra vida todos los veranos con las excavaciones que lleva a cabo el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) en este enclave. Cada campaña permite conocer algún detalle más de la vida en aquella época. El descubrimiento de este año es de especial relevancia, ya que los trabajos han sacado a la luz los restos de dos viviendas del siglo XIV.

Los trabajos llevados a cabo en el marco de la vigésima Campaña de Excavaciones del MARQ han identificado restos de dos edificios de gran tamaño, de planta rectangular y construidos en tapial de mampostería con sillería encadenada en las esquinas. Suponen la primera prueba de existencia de viviendas de los pobladores de Ifach durante ese siglo.

Además de este importante hallazgo, el equipo del MARQ ha continuado con los trabajos de excavación del cobertizo situado a extramuros de la ciudad y cuya planta sigue aumentando, con más de 18 metros de longitud. Por otra parte, en el programa de conservación preventiva que se lleva a cabo en el yacimiento, se ha procedido a la eliminación de una gran parte de los escombros generados durante la voladura del Hotel Palace Ifach.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado este viernes el enclave arqueológico, situado en las laderas del Parque Natural del Peñón de Ifach, para conocer de primera mano el hallazgo. «Estamos ante un gran descubrimiento que reafirma la categoría de este recinto arqueológico como referente en la investigación medieval», ha destacado. Navarro también ha remarcado que «para la Diputación de Alicante es una gran satisfacción respaldar esta campaña, en este caso a través de un proyecto en el que se ha invertido ya más de un millón de euros a lo largo de dos décadas de colaboración con el ayuntamiento calpino».

Durante estos veinte años y con el apoyo de más de 350 voluntarios procedentes de universidades valencianas, nacionales y europeas, el equipo ha ido descubriendo un importante recinto amurallado, dotado de dos puertas monumentales, y la domus domini, donde ejercía el poder la Casa de Llúria, familia feudal que controlaba el territorio castral de Calp en el siglo XIV. Asimismo, se ha localizado la iglesia Beata Santa María de Ifach, una construcción promovida por Margarita de Llúria y Entenza, hija del almirante Roger de Llúria y de Saurina de Entenza.

Juan de Dios Navarro, acompañado por el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida; el primer teniente de alcalde de Calp, Juan Manuel del Pino; el diputado provincial Arturo Poquet y por el director del MARQ y coordinador de la Campaña, Manuel Olcina, ha recorrido el yacimiento en el que desde hace cuatro semanas trabaja un equipo de profesionales y voluntarios. Este grupo se encuentra bajo la dirección de José Luis Menéndez, especialista en arqueología medieval y técnico de exposiciones del museo alicantino.

«La preservación y puesta en valor de este enclave es una de las prioridades de esta institución, que trabaja para conseguir su futura musealización y completar así la oferta ambiental y cultural que ofrece el Peñón de Ifach», ha apuntado el diputado. Él, al igual que Juan Manuel del Pino, ha agradecido la labor de los voluntarios.