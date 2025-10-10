La lluvia pone en alerta a La Marina Alta: dónde está lloviendo más hoy
Localidades como l'Atzúbia recogen más de 65 l/m2 en unas horas
Valencia
Viernes, 10 de octubre 2025, 11:01
La dana Alice que dejó de madrugada 160 l/m2 en las Islas Columbretes en Castellón se ha desplazado este viernes hacia el sur dejando lluvias abundantes en l'Horta Nord y La Safor, y antes del mediodía del 10 de octubre ha dejado precipitaciones intensas y puntualmente torrenciales en La Marina Alta.
L'Atzúbia, Pego o Xàbia han sido el epicentro de la lluvia, con cantidades importantes que se han ido acumulando durante el día.
Dónde está lloviendo más
Hasta las 10.50 horas del viernes, según los datos facilitados por la extensa red de medidores de Avamet, las localidades donde más ha llovido en la comarca de La Marina Alta son:
(Esta información se irá actualizando a lo largo del día con los datos disponibles)
l′Atzúbia Forna 65,8
Sagra la Costera de la Bolata 65,4
Pego Ambra 57,9
Pego Musical 57,7
Pego Sant Jaume 57,2
l′Atzúbia 52,6
Pego centre 52,3
Pego les Verdales 50,5
Xàbia Far del Cap de la Nau 47,2
el Poble Nou de Benitatxell 45,6
la Vall d′Ebo Refugi La Figuereta 43,5
Xàbia Urb. Balcón al Mar 43,0
el Ràfol d′Almúnia 42,2
la Vall de Gallinera Benialí 40,6
Xàbia Cansalades 37,5
Xàbia Fontanella 37,4
Xàbia Alt de la Granadella 36,1
Pego Corral de Rata 34,3
Xàbia Lluca/Coster d'En Sala 33,1
Xàbia Lluca/Rafalet 32,8
la Vall de Gallinera Benissili 32,0
Xàbia Viver Montgó Verd 31,3
Dénia Joan Chabàs 31,0
Xàbia les Valls 30,9
Xàbia la Plana 30,0
Xàbia Asevi 29,2
Orba la Plana 28,8
Dénia Montgó/Corral de Calafat 28,6
Teulada Xurra 28,5
Pedreguer 28,4
Parcent Font del Llavador 27,6
Dénia la Xara 27,6
Xàbia Barranqueres 27,0
Teulada el Pla 26,9
Gata de Gorgos CEIP Santíssim Crist 26,8
Xàbia Tossals/Carrasquetes 26,4
Xàbia Freginal 25,2
el Verger 25,2
la Vall d′Ebo 25,0
Ondara 24,6
Pedreguer Patronat 24,6
Xàbia Montgó/Toscamar 24,4
Xàbia platja de l′Arenal 24,4
Parcent els Plans 24,2
Xàbia Partida Julians 24,1
Benigembla Ajuntament 23,8
Alcalalí 23,0
Benigembla Font Nova 22,9
Senija 22,8
la Vall de Laguar Benimaurell 22,2
En La Marina Baja las lluvias, a la misma hora, eran menores:
Callosa d′en Sarrià el Colomer 11,2
la Nucia CEM El Captivador 10,2
Tàrbena 10,2
Callosa d′en Sarrià l'Ofra 9,6
Confrides Cim d′Aitana 9,0
Callosa d′en Sarrià Sacos 8,6
Confrides Font de Fuster 8,6
Altea Comunidad de Regantes 8,4
Aemet ha pronosticado precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en Alicante y de hasta 140 en los litorales norte y sur de Valencia, y ha activado el aviso rojo en el litoral sur alicantino.