La lluvia se ceba con l'Horta Nord de madrugada: cuánto y dónde ha llovido más hoy viernes Se han recogido hasta 30 l/m2 en apenas una hora en Vinalesa

Nacho Ortega Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 09:49 | Actualizado 10:18h.

La dana Alice que ha situado a la Comunitat en aviso rojo y naranja se ha cebado en las primeras horas de este viernes 10 de octubre con la comarca de l'Horta Nord. En Vinalesa se han recogido más de 30 l/m2 en apenas una hora, y en el acumulado durante la madrugada se han acumulado casi 40 en Massalfassar o 36 en Alboraia.

Además, los bomberos han tenido que realizar algunos servicios, como por ejemplo en El Puig, donde se ha producido la caída de un árbol en la calle Estació, que ha sido retirado a las 6 de la mañana. También ha sido cortado un paso inferior de la V-21 que cruza Alboraya.

Aemet ha pronosticado precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en Alicante y de hasta 140 en los litorales norte y sur de Valencia.

Dónde está lloviendo más

Hasta las 9.30 horas del viernes, según los datos facilitados por la extensa red de medidores de Avamet, las localidades donde más ha llovido en la comarca de l'Horta Nord son:

Massalfassar 39,1

Alboraia 36,6

Albalat dels Sorells 33,0

la Pobla de Farnals playa 33,0

Vinalesa 30,6

Massamagrell Barri del Raval 29,6

Almàssera 27,8

la Pobla de Farnals 27,0

Montcada CIDE (CSIC-UV-GVA) climatoclab 26,2

Rafelbunyol IES Rafelbunyol 25,6

Massamagrell Centre Cultural 25,2

Paterna Estación 24,3

Paterna Casas Verdes 21,6

Puçol Ciudad Jardín 20,8

Burjassot À Punt 20,6

Paterna P.I. Fuente del Jarro - Asivalco 17,8

Puçol Urbanización Alfinach 14,6