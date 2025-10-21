La corrupción y la confianza abren en Dénia el Aula Lluís Vives 2025 Joaquim Bosch y Domingo García-Marzà abordarán cómo las corruptelas no solo afectan a las instituciones, sino que deterioran el vínculo moral que sostiene la convivencia democrática

R. D. Dénia Martes, 21 de octubre 2025, 17:38 Comenta Compartir

La Fundació Dénia Ciutat Creativa, con el patrocinio del Ministerio de Cultura y la Dirección General del Libro y del Cómic, pone en marcha la edición 2025 del Aula Lluís Vives - Empresa y Humanidades. Un debate sobre la corrupción y la confianza abre este martes las tres jornadas programadas entre octubre y noviembre.

El Aula Lluís Vives es heredera del Espai Lluís Vives, que nació en el marco del Dénia Festival de les Humanitats pero constituye un programa propio y cuenta con el apoyo del Cercle Empresarial de la Marina Alta, que miembro activo de la Fundació.

La sala L'Androna, en Baleària Port, acoge a partir de las 18.30 horas la sesión inaugural. Este encuentro, de acceso libre y gratuito, se centrará en el valor de la confianza como pilar de las sociedades abiertas y democráticas. Tras la presentación del Aula 2025, se celebrará la mesa de debate «Cuando la corrupción erosiona la confianza», con la participación del magistrado y jurista Joaquim Bosch y Domingo García-Marzà, catedrático de Ética de la Universitat Jaume I. Este diálogo lo moderará el periodista Quico Arabí.

La jornada abordará cómo la corrupción no solo afecta a las instituciones, sino que deteriora el vínculo moral que sostiene la convivencia democrática. Los tres participantes llegan con obras recientes que inspiran el debate. Se trata de 'Jaque a la democracia', de Bosch, una advertencia sobre la erosión institucional y los riesgos autoritarios; 'Teoría de la democracia. Una apuesta por la participación', de García-Marzà, que es una reflexión sobre la ética y la confianza como base de la legitimidad democrática; y 'Los tentáculos del truhan', de Arabí, que muestra una investigación periodística sobre la corrupción estructural y el papel del periodismo en la regeneración democrática.

Este debate invitará a repensar las condiciones necesarias para reconstruir confianza pública, reforzar la ética institucional y reactivar la participación ciudadana.

La segunda propuesta está programada para el 13 de noviembre en Baleària Port y lleva por título «Turismo y comunidad local». El turismo, motor económico y social de la Marina Alta, será el eje de esta segunda jornada, que conecta con el mismo hilo ético: la confianza como base del desarrollo sostenible. De la misma manera que la corrupción mina la confianza en la política, los modelos turísticos dependen de la credibilidad, la transparencia y el compromiso con la comunidad local.

El programa incluye la presentación de los Quaderns Vives, a cargo de Benito Mestre, presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta, y Raquel Martí, directora de la UNED Dénia. También habrá dos conferencias. La primera, «Confianza y liderazgo empresarial en una economía abierta», correrá a cargo de Adolfo Utor, presidente de Baleària y patrono de la Fundació Dénia Ciutat Creativa. La segunda, «El turismo y las comunidades locales vivas», será impartida por Raquel Huete, profesora de la Universidad de Alicante.

A continuación dará comienzo el debate «¿El turismo nos hace más prósperos?». En él participarán Francesc Colomer, ex secretario autonómico de Turismo; Mara Bañó, de Bodega Les Freses y Josep Banyuls, profesor de la UV y miembro de Salvem la Vall. Esta mesa la moderará Juan Miguel Rafet, profesor de Sociología de la Universitat de València (UA).

En este segundo bloque, la ética de la confianza se traslada al ámbito turístico. Se abordará cómo los destinos turísticos pueden ser «buenos para vivir y buenos para visitar», priorizando la sostenibilidad, la autenticidad y la participación comunitaria.

La reflexión culminará con el Laboratorio de Ideas que tendrá lugar el 14 de noviembre, en el Vivero de Empresas de Dénia. Será un espacio de trabajo colectivo conducido por profesorado de Sociología de los grados de Turismo y ADE de la UA, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante. En talleres simultáneos se abordará una pregunta central: «¿Qué debe hacer un destino para ser bueno para vivir y bueno para visitar, y en ese orden?». La participación será por invitación y busca generar propuestas concretas para un modelo turístico próspero, sostenible y socialmente integrador.