Expertos abogan por un ente mancomunado de recursos hídricos en la Marina Alta para afrontar las sequías Jorge Olcina destaca en Dénia la carencia de una planificación hídrica comarcal y reivindica la necesidad de que los municipios cuenten con planes de adaptación al cambio climático

R. González Dénia Lunes, 20 de octubre 2025, 14:56 | Actualizado 16:13h.

El cambio climático en la Marina ha centrado este lunes la inauguración de las jornadas 'Dénia, Ciutat del Pensament'. En esta apertura, los expertos han ahondado en las evidencias que se pueden notar en la comarca y qué pasos deben dar los municipios para hacer frente a sus efectos. Jorge Olcina, director de la jornada y catedrático de la Universidad de Alicante, ha puesto de relieve que, pese a ser la zona más lluviosa de la provincia, en las últimas décadas se han registrado problemas de abastecimiento. Tras poner de relieve la carencia de una planificación conjunta de la comarca, ha abogado por una entidad mancomunada para afrontar las sequías tan intensas que también se están registrando.

Olcina ha incidido en que no basta con tener bien gestionado el tema del agua a nivel municipal, sino que también es necesaria una planificación conjunta para esos momentos en los que no abunde este bien tan necesario. Según ha remarcado, si los municipios trabajan de manera individualizada. «alguno tendrá problemas» porque el cambio climático está provocando en esta zona que las sequías, aunque «más cortas en tiempo, sean más intensas».

En ese sentido, ha puesto como ejemplo Orihuela, donde pese a no llover mucho «nunca se han quedado sin agua en los grifos». O también el caso de la Marina Baixa, que en 1978 ya tuvo problemas pero «aprendió la lección».

El catedrático ha subrayado que hacer una entidad mancomunada no es una solución difícil, aunque sí «trabajosa». Este ente debe unir todas las fuentes hídricas disponibles en la Marina Alta, que incluyan las lluvias, los acuíferos, la reutilización de aguas y la desalación. A partir de aquí debe interconectar estas cuatro fuentes, «hacer un circuito comarcal, hacer depósitos para la distribución y trabajar de forma conjunta».

El tema hídrico también ocupará parte del programa de 'Dénia, Ciutat del Pensament' previsto para esta tarde. Rafael Aranda, ingeniero y consultor del ciclo integral del agua, hablará sobre «gestión del agua en la Marina Alta, una visión de comarca». Después él, Naiara Hernández, de FCC Aqualia; Eva María Bataller, gerente de Sogata (Gata de Gorgos); y Rubén Moncho, gerente de la empresa pública Benissa Impus, analizarán esta cuestión en una mesa redonda moderada por el catedrático de la UA.

Asimismo, Olcina ha reivindicado la necesidad de que las localidades cuenten con planes de adaptación al cambio climático. En su opinión, hay que trabajar ya en este aspecto. Según ha indicado, los ayuntamientos requieren de esos planes que son una especie de hoja de ruta para saber qué hacer en los próximos años. «Tenemos algunos ejemplos de municipios en la Comunitat Valenciana que ya lo han hecho, como Calp, Benidorm o Gandia». Al respecto, ha hecho hincapié en que son pocos los que han avanzado en esa materia y que «vamos un poco atrasados, necesitamos incrementar el ritmo de las medidas y las acciones para la adaptación al cambio climático».