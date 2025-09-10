Calp pone en marcha las visitas guiadas regulares al yacimiento de Banys de la Reina La apertura se produce tras las obras de adecuación, financiadas por la Diputación, que han permitido su musealización

R. D. Calp Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El yacimiento de Banys de la Reina de Calp se abre al público de forma regular a partir de este sábado. Visitantes y ciudadanía calpina podrán conocer de cerca la historia y el valor patrimonial de este enclave, uno de los conjuntos arqueológicos en su categoría más relevantes de la Hispania Romana. Ese día está previsto que arranquen las visitas guiadas gratuitas que se ofrecerán todas las semanas de miércoles a domingos. Se hace realidad, así, un proyecto largamente esperado, que permitirá poner en valor este espacio singular y acercarlo a toda la sociedad.

La apertura del yacimiento se produce tras las obras de adecuación, financiadas por la Diputación de Alicante con 439.388,69 euros, que han permitido su musealización. Asimismo, el ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Esatur XXI SLU la prestación de los servicios de información y visitas guiadas. La compañía cuenta con amplia experiencia en este ámbito, ya que también gestiona la información turística de los yacimientos de la Illeta del Banyets, en Campello, y Lucentum, en Alicante.

Se han programado tres visitas guiadas por día de miércoles a sábado y dos los domingos y festivos. Para poder participar en ellas será necesaria inscripción previa. Los grupos estarán constituidos por un máximo de 25 personas y se prevé que las visitas tengan una duración aproximada de 50 minutos. Desde el consistorio pide a los participantes que acudan 10 minutos antes de su inicio con la indumentaria y calzado adecuado ,así como con sombreros y otros elementos de protección para el sol y agua.

Para poder informar sobre la apertura de Banys de la Reina y la puesta en marcha de este servicio el Ayuntamiento de Calp celebrará este viernes, a partir de las 9.30 horas, una jornada informativa abierta al público en el yacimiento. Asimismo, está previsto que a las 11 de la mañana se inaugure el mural 'Vita in domus', en el enclave, de la artista Begoña Movellán.

«Por fin podemos abrir al público de forma periódica este yacimiento tan importante», ha señalado el concejal de Cultura, Guillermo Sendra. Según ha remarcado, «es la culminación al trabajo y esfuerzo llevado a cabo por el Departamento de Cultura por que este enclave pueda ser visitado, conocido y valorado por todos».

El yacimiento de Banys de la Reina constituye uno de los grandes conjuntos de época romana de la costa mediterránea española por su singularidad y monumentalidad. Data de finales del siglo II d. C hasta el VII d.C y fue declarado BIC en marzo de 2022.