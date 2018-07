Villarroel pide que Catalán se acuerde de los expresidentes Lunes, 16 julio 2018, 23:47

Pedro Villarroel rompió ayer su habitual silencio. Y lo hizo a través de las redes sociales. El que fuera presidente del Levante lanzó un mensaje dirigido a Quico Catalán, actual mandatario del club: «Siempre me ha llamado la atención la ausencia de los ex por el estadio y especialmente del palco de autoridades y en este caso de los expresidentes . Nunca lo llegué a entender. Por ahí empieza a romperse la cuerda del afecto a la entidad. Eso es muy grave. Presidente, está siguiendo unas normas no escritas, pero que generan rencores y odios. Le pido que sea el 'primero' en rectificar».