Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
Kervin Arriaga, en primer plano, en el entrenamiento. ADOLFO BENETÖ
Previa Real Oviedo - Levante

De Sarrià hasta el Tartiere: los 600 partidos del Levante en Primera

El equipo granota disputa un partido especial para su historia en Oviedo, donde busca sumar por tercera vez a domicilio y con las bajas de Pampín y Matturo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:51

Comenta

No todos los días se cumple un sexto centenario. Tampoco muchos han gozado de una efeméride así. El Levante sí. Un 15 de septiembre de ... 1963 prácticamente nadie podía pensar lo que estaban presenciando, el inicio de algo grande. Que el decano valenciano, tan habituado a combatir contra el yunque de la adversidad, pudiera saltar al césped del célebre estadio de Sarrià a competir de forma oficial contra un histórico y en la máxima categoría fue un privilegio. Malacostumbrados en el nuevo siglo a vestirse más habitualmente de etiqueta, desde entonces se han disputado otros 598 encuentros. Y este sábado a partir de las 14:00 horas, en el Carlos Tartiere, será uno más, el que se traducirá en el 600.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias De Sarrià hasta el Tartiere: los 600 partidos del Levante en Primera

De Sarrià hasta el Tartiere: los 600 partidos del Levante en Primera