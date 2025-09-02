Rodas: «El Villarreal no tiene opción de recompra por Etta Eyyong, lo que tiene es una opción de tanteo»

Marc Escribano Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, atendió a los medios de comunicación este martes en una comparecencia para explicar el cierre del mercado de fichajes granota, en el que se consiguió cerrar las contrataciones de Etta Eyong y Unai Vencedor, además de la continuidad de Carlos Álvarez.

«Estamos muy contentos con el trabajo que hemos desempeñado, y hemos formado una plantilla muy competitiva. Hemos realizado doce fichajes, y estoy muy contento con el trabajo realizado. Como todos los levantinistas, queremos que tenga ese premio de la permanencia, que lo vamos a luchar hasta el final», dijo en una valoración inicial. «Al final José Danvila está haciendo un gran esfuerzo personal jugándose su patrimonio porque el Levante consiga lo que todos queremos, que es la permanencia, y esa aportación ha hecho posible conseguir ese fichaje que todos deseábamos de Etta Eyong, y ese otro fichaje que no es fichaje, que es que se quede Carlos Álvarez», añadió.

Preguntado por el diseño de plantilla que se queda y la confecci´on del equipo, Rodas dejó esa decisión para Julián Calero. «Intentamos dar todos los ingredientes para confeccionar la mejor plantilla, y el entrenador es el que decide. Teníamos el objettivo de tener dos jugadores por puesto, y ahora tiene muchos ingredientes para conseguir el objetivo y espero que esté contento con nuestro trabajo. Estamos todos alineados y al final todos estamos contentos con la planificación de la plantilla», dijo.

Además, Rodas explicó la situación de Etta Eyong: «No tiene opción de recompra el Villarreal, lo que tiene es una opción de tanteo, al final de temporada. No hay mucha mas explicación». «Evidentemente somos muy perfeccionistas y nos gusta alcanzar siempre el máximo en el mercado. Hemos sido ingeniosos, y en el principio del mercado nos movimos rápido para conseguir jugadores, y luego el apretón que hemos pegado al final, que Carlos siga con nosotros es muy importante, y el fichaje de Etta es un golpe sobre la mesa diciendo que queremos competir», comentó Rodas.

«Son fichajes que dependen de otros factores, y sí que es cierto que todos ellos querían venir al Levante, y que tienen ganas de volver a su nivel, jóvenes que quieren demostrar en Primera, o casos como Unai Vencedor que hace dos años estaba jugando la Copa con el Athletic, y tenía un valor de 20 millones. Queríamos reforzar esa posición, y era un jugador que teníamos pendiente cerrarlo», señaló Rodas, que también hablo de las normas de LaLiga: «Son las reglas, que son aceptadas por todos los clubes. Sí que es cierto que además de elegir al jugador tienes que darle mil vueltas a cómo encajarlo en tu presupuesto. Tienes que ser conocedor de todas las normas, y ya no solo es firmar al jugador por características deportivas, también ese encaje de bolillas económico. Por eso tiene doble valor haber llegado al cierre del mercado con los números claros. Sí que es cierto que te hace competir de otra manera, porque no te permite alcanzar jugadores que te gustaría traer».

«A Etta lo llevamos siguiendo desde el Cádiz B, he ido bastante a verlo a Villarreal, y teníamos interés desde febrero. Hay que agradecer al jugador por querer jugar en el Levante sí o sí, porque piensa que es un pequeño trampolín para hacer un buen año aquí y a partir de ahí pegar un salto superior. Es una decisión inteligente por su parte, no piensa en la inmediatez si no en el futuro que es prometedor. Hemos utilizado absolutamente todo. A un jugador me lo tuve que llevar a la Patacona a tomar una cerveza porque el jugador estaba desesperado. Tienen mil propuestas y si no muestras ese cariño, además el míster ha sido fundamental. Ese tipo de detalles hace que el jugador venga aquí. En Valencia se vive muy bien, es un club familiar, es un club que realiza ventas importantes y revaloriza jugadores, y juegas en Primera», explicó el director deportivo.

Preguntado por las salidas de Sergio Lozano y Alfonso Pastor, fue sincero. «En todas las salidas, como jugador he tenido vivencias de todo tipo, entonces siempre he tratado de ser lo más honesto con el jugador, y he tratado de recomendarle situaciones de mis vivencias como jugadores. A principio de mercado se les ofreció salir cedido en un caso, y al otro darle un año más, pero el jugador tiene que jugar, si no han contado con minutos el año pasado en Segunda, es complicado que los tengan en primera, duele pero lo haces con honestidad. El jugador toma decisiones y su contexto también toma decisiones, y al final tienen que ser responsable de ellas», destacó.

En cuanto a la continuidad de Carlos Álvarez, fue claro: «Danvila dijo que si no pagaban la cláusula no iba a salir, y nos hemos remitido a eso. Carlos Álvarez es un emblema para el club, y sabemos de su importancia, y por mí, que lo veamos muchos años en Primera». Por la portería, explicó lo de Mathew Ryan. «Teníamos cuatro porteros al empezar el mercado y hemos tomado decisiones poco a poco. Y la apuesta del club es Pablo Campos, lo renovamos y es internacional sub-21, de la cantera, y es muy importante, y ahí quisimos buscar algo que le complementase. Hemos entrevistado a muchos porteros y hemos pensado que la mejor opción era Mathew, y tenía ese hambre, se está jugando la posibilidad de ir a otro Mundial, me transmitió algo diferente que al míster tambien le gustó y estamos contento de que este aquí», destacó.

Finalmente, habló de los Carlos Espí y Jorge Cabello, que rechazaron la posibilidad de salir cedidos: «Les intento hablar con esa cercanía, he sido segundo entrenador del filial y del primer equipo, conozco a sus padres, y al final nosotros como dirección deportiva queremos lo mejor para nuestros activos, simplemente buscamos escenarios para que el jugador pueda tener más minutos para su desarollo. Yo me tuve que ir al Elche a jugar, entonces simplemente se le recomienda, me siento con ellos y hemos buscado estas opciones, y ellos deciden. No nos hacía falta ni presupuesto ni fichas, era una recomendación para su progreso, ellos si deciden quedarse, les tocará trabajar para demostrar que quieren jugar y no hay ningún tipo de problema a su decisión».