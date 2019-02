Casemiro y Butragueño llaman a Doukouré para interesarse por su estado 00:23 La polémica acción en la que Doukouré apenas roza a Casemiro. El mediocentro del Levante se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en la acción del inexistente penalti ALBERTO MARTÍNEZ Martes, 26 febrero 2019, 18:17

La grave lesión de Cheick Doukouré ha provocado una reacción en el Real Madrid. El futbolista del Levante se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en la acción del inexistente penaltisobre Casemiro el pasado domingo. Precisamente, tanto el centrocampista brasileño como Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club blanco, han llamado hoy al jugador granota para interesarse por su estado físico y desearle una pronta recuperación.

«Un representante del Real Madrid se interesó por mí ayer, a través de mi presidente, y que después del entrene me ha llamado Emilio Butragueño. Además, quiero añadir que hace unos minutos también me ha llamado Casemiro. Aunque él no tenga nada que ver con mi lesión, le agradezco el detalle. Aprovecho para dar las gracias a todos los que os habéis preocupado por mí«, ha explicado Doukouré a través de las redes sociales. El futbolista del Levante permanecerá de baja seis meses como mínimo.