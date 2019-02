Quico Catalán: «Me sorprende el penalti porque no hay contacto» Paco López, en la banda del Ciutat de València. / txema rodríguez Paco López evita la polémica: «Siempre defiendo a los árbitros y no me cabe en la cabeza pensar que se hacen cosas a conciencia» R. D. Lunes, 25 febrero 2019, 00:40

El enfado de Quico Catalán y la templanza de Paco López. El presidente del Levante sí reconoció su malestar por el penalti de Doukouré a Casemiro que decantó el partido. «Por más que miro las imágenes, no lo entiendo. Lo pita muy rápido y me parece muy muy muy riguroso. Me sorprende que pite penalti porque creo que no hay contacto. Si lo coge (Doukouré a Casemiro) igual se iba directamente a la ambulancia», dijo Quico Catalán en Movistar Plus.

El presidente del conjunto azulgrana sí admite que el penalti de Bardhi es «tonto, pero claro» aunque desde el palco vio cómo Casemiro exageraba la caída y la posterior decisión de Iglesias Villanueva. «Teníamos la confianza de que el VAR dijera que no es penalti. Ya no sé lo que se entiende, no sé si el VAR ha entrado o no. Entiendo que el VAR ha dicho algo y entonces me sorprende mucho más. En el de Bardhi sí lo reconozco como claro, el otro es un penalti que nos han pitado, te tienes que aguantar y a casa», concluyó Quico Catalán.

Paco López se mostró comprensible con la «difícil» labor arbitral. Reconoció el técnico valenciano que había visto la imagen de la polémica jugada pero no quiso polemizar: «Me da la sensación de que no lo toca. Es entrar en lo de siempre, soy un auténtico defensor del arbitraje, de lo difícil que es arbitrar y me niego a pensar que se hagan cosas a conciencia». Paco López repitió en dos ocasiones ese mensaje y se marchó del Ciutat de València fastidiado por el gran trabajo de su equipo sin recompensa. «Hemos hecho una primera parte espectacular y nos ha faltado un puntito de acierto para irnos con otro marcador. En la segunda viene esa jugada tan polémica... En general, los levantinistas nos podemos ir orgullosos del equipo», afirmó el entrenador granota.