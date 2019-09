Parejo: «Por encima de todos está la institución» Parejo golpea el balón en Stamford Bridge. / Reuters/Tony O'Brien El madrileño rompe la ley del silencio y firma un discurso de capitán: «Como profesionales estamos a muerte con el entrenador» J. C. VILLENA VALENCIA. Miércoles, 18 septiembre 2019, 01:08

Dani Parejo lleva el brazalete hasta durmiendo. El capitán del Valencia, después de entregar su camiseta a los valencianistas presentes en Stamford Bridge, rompió la ley del silencio de la plantilla una vez que el presidente hiciera lo mismo, y explicó en Movistar Plus el por qué de la falta de declaraciones: «La situación no era la mejor para que saliésemos. Sé que la gente a lo mejor no entiende por qué no salimos a hablar pero era una situación difícil para nosotros. Lo mejor era estar en silencio, dedicarnos a jugar y a darlo todo en el campo».

Con respecto al despido de Marcelino, el capitán no quiso dejar vendido a Celades. Algo coherente con su postura de capitán: «El fútbol es así. He tenido muchos entrenadores y he pasado muchas veces por esta situación. Es verdad que el míster hizo un gran trabajo aquí, será recordado y su nombre estará en la historia del Valencia. Ahora es otra etapa, ha venido un nuevo entrenador y tenemos los mismos objetivos, ganar cada partido. Es la única forma que tenemos de ayudar y estamos a muerte con el míster.

Parejo apeló a la unión del vestuario y puso al club por encima de todos, incluido Peter Lim: «Se ha vuelto a ver el compromiso, somos una familia dentro, lo hemos demostrado fuera y lo vamos a seguir demostrando hasta el final porque por encima de todos nosotros está la institución y el club. Nosotros pasaremos y el club quedará. Tenemos que dejar todo por el club porque el club es lo más importante», Con respecto al triunfo ante el Chelsea destacó que el equipo supo sufrir «y es de mucho mérito ganar en un campo tan complicado. Son tres puntos muy importantes, también en lo anímico. El equipo ha dado la cara. Al final la estrategia te da muchos puntos». El capitán hizo un llamamiento para el domingo ante el Leganés, un partido que calificó como de otra final: «Queremos que se vuelva a vivir en Mestalla un ambiente alegre y bonito. Les necesitamos y está más que demostrado que cuando la afición y el equipo van de la mano se nota. Como profesionales y como familia vamos a muerte con el mister y con cualquier decisión que tome. El club está por encima de todo y nos debemos a él».