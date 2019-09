El presidente se reúne de urgencia con la plantilla para lograr que apoye a Celades Un aficionado muestra el cartel 'Peter Lim go home' (Peter Lim vete a casa). / Reuters C. V. LONDRES. Miércoles, 18 septiembre 2019, 01:08

Cinco días después de que la cabeza de Marcelino saltara por los aires y 24 horas antes de jugarse los primeros puntos de la Champions y un buen pellizco de premio, Anil Murthy bajó al ruedo. El presidente de la entidad citó a la plantilla en el mismo hotel de concentración londinense en la tarde noche del lunes. Murthy reunió a los futbolistas (se olvidó por tanto de los que se quedaron en Valencia al no estar convocados) y les hizo saber el clima de tensión que se vive actualmente y que perjudica a la imagen de la entidad con las decisiones que entre unos y otros se han tomado. La medida de los jugadores de no comparecer ante la prensa ni en Liga ni en la cita europea ha molestado bastante al presidente y, por añadidura también a Peter Lim, y Murthy les trasladó el deseo de reconducir todo el proyecto. En su discurso no faltó la importancia de la unión que tiene que haber en el vestuario y les pidió la máxima implicación a la hora de apoyar y trabajar con Albert Celades, un técnico que desde que se supo la destitución de Marcelino aterrizó con dificultad en el vestuario de la ciudad deportiva de Paterna.

Por supuesto, a Murthy le tocó escuchar la versión que tienen los futbolistas (de boca de su capitán, Dani Parejo), conscientes desde el primer momento de la nula habilidad que ha tenido el propio club a la hora de manejar una decisión tan trascendental como el cambio de entrenador sin que hubiera motivos aparentes y sin ninguna explicación medianamente convincente posterior. Esta reunión, se asegura, estaba planificada de antemano aunque es obvio que llegó demasiado tarde para la plantilla.