Anil Murthy: «Hay cosas importantes que pasaron este verano» Anil Murthy, en el aeropuerto de Valencia. / EFE El presidente del Valencia rompe el silencio del club pero no informa de los motivos del despido de Marcelino García Toral R.D. VALENCIA Martes, 17 septiembre 2019, 21:15

«En poco tiempo hablaré de las causas pero hoy no es el día para distraer a los jugadores y el míster de lo que pasó con Marcelino«, así ha despejado el presidente del Valenicia, Anil Murthy, las preguntas sobre las causas del despedido del técnico asturiano en la entrevista a Movistar+ con la que ha roto el silencio del club. Murthy t tan sólo ha insinuado que pasaron cosas durante el verano y que las contará en breve: »Es verdad que con Marcelino los jugadores ganaron la Copa del Rey y con Marcelino como entrenador nos clasificamos dos veces para la Champions pero luego hay cosas importantes que pasaron este verano. Al final estamos convencidos de que la decisión de cambiar al entrenador era buena por este proyecto a medio y largo plazo. Queremos tener a un Valencia sostenible. Para nosotros la cantera es el presente y el futuro de este club y este entrenador que es Albert Celades es el mejor«.

Con la plantilla negándose a hablar en los últimos días como medida de protesta por el despido de Marcelino, Murthy ha realizado una declaración sorprendente, en la que ha enfatizado en que no cree que la plantilla haya acusado el despido de Marcelino: «El equipo está a muerte con el entrenador, son profesionales del fútbol y han visto durante su vida profesional cambios de entrenadores. No creo que ellos tengan problemas con la decisión de cambiar al entrenador. Siempre es un shock cambiar un entrenador después de dos temporadas buenas pero son profesionales. Hablé con ellos ayer, he hablado otra vez hoy y quieren ganar. Para ellos es importante la temporada antes de la Eurocopa y jugar bien«.