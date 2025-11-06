Oriol Rey, listo para volver ante el Atlético de Madrid

Marc Escribano Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

Uno de los misterios que ha rodeado al Levante en estas últimas semanas ha sido la baja de Oriol Rey. El centrocampista catalán se cayó de la convocatoria para el Mallorca de forma repentina, y el club deslizó que sufría una enfermedad. Lo que podía parecer un simple virus que le dejaba fuera durante un fin de semana se alargó durante medio mes debido a lo que LAS PROVINCIAS desveló que fue una colitis bacteriana, una inflamación del intestino grueso causada por bacterias. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y dolor abdominal, lo que ha impedido a Oriol Rey estar disponible para ser convocado ante el Mallorca, Orihuela y Celta, los tres partidos en los que ha sido baja.

No obstante, eso ya queda en el pasado, y pese a que Oriol Rey había perdido casi cinco kilos por la enfermedad, tal y como contó Julián Calero en rueda de prensa, el jugador ya se ha estado entrenando parcialmente en la Ciudad Deportiva de Buñol en busca de llegar a tiempo para ayudar a sus compañeros ante el Atlético de Madrid este sábado (18:30 horas).

Al centrocampista catalán se le ha podido ver en el entrenamiento de este jueves aumentando ya más la carga de trabajo, aunque se sigue antojando difícil que esté preparado para salir de inicio y disputar muchos minutos después de estar tiempo parado y tras superar una enfermedad que le ha dejado débil. Por tanto, el catalán deja de ser duda de cara a la cita en el Riyadh Air Metropolitano de este sábado, y se cuenta con él, salvo contratiempo de última hora, para completar la convocatoria.

En el entrenamiento, también se ha visto a Iván Romero ultimar su trabajo de rehabilitación de su lesión, ultimando su regreso, que se producirá tras el parón de las selecciones. Cabe recordar que más allá del delantero, el Levante tendrá solo a unos pocos centrocampistas disponibles por las bajas de Unai Vencedor, sancionado, y de Pablo Martínez, lesionado. Tampoco estará Carlos Espí, cuyo parte médico oficial salió a la luz este miércoles, revelando un mes de baja para el delantero.