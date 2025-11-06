Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del partido del Alavés y del Levante. IGOR MARTÍN

La Copa de la Reina se queda sin equipos de la Comunitat: Valencia y Levante caen eliminados

El Deportivo Alavés se deshace de manera contundente de las granotas (4-0)

R. D.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

La Comunitat se ha quedado sin representantes en la Copa de la Reina. Los equipos femeninos de Valencia y Levante fueron eliminados en sus respectivos compromisos. El Valencia cayó el martes en casa contra el Espanyol (1-2) mientras que este miércoles las que sufrieron un duro varapalo fueron las levantinistas, que se vinieron abajo en el duelo de Vitoria ante el Alavés (4-0).

El triunfo del Alavés fue, de hecho, la sorpresa de la jornada, lo que demuestra que esta temporada el Levante va a tener difícil salvar la categoría. El conjunto vitoriano salió decidido desde el inicio, imponiendo ritmo y presión alta. De ahí que antes de finalizar la primera parte con un gol de Guallar se pondría por delante. En la segunda mitad, lejos de relajarse, continuaron dominando y llegaron tres más.

Ficha técnica

Deportivo Alavés: Sofía; Gaste (Laia, m. 81), Pichi, Altamira, Merche Izal; Nayadet, Navajas (Almudena, m. 72), Viles (Claudia Fernández, m. 81); Guallar, Raquel (Paula León, m. 61) y Carmen Sobrón (Elene, m. 81).

Levante UD: Coronado; Gabaldón (Luque, m. 72), Le Guilly, Eva Alonso, Alma, Carrasco; Carol (Traoré, m. 71), Dolores, Érika (Inés, m. 76); Castellanos (Núñez, m. 46) y Agama (Kalu, m. 46).

Goles 1-0, m. 39, Guallar. 2-0, m. 70, Sobrón. 3-0, m. 74, Izal. 4-0, m. 81, León.

Árbitro Acevedo Dudley. Amonestó a la visitante Carrasco (m. 57).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  5. 5 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  6. 6

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Sánchez se queda sin escudo
  9. 9

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  10. 10

    La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Copa de la Reina se queda sin equipos de la Comunitat: Valencia y Levante caen eliminados

La Copa de la Reina se queda sin equipos de la Comunitat: Valencia y Levante caen eliminados