La Copa de la Reina se queda sin equipos de la Comunitat: Valencia y Levante caen eliminados El Deportivo Alavés se deshace de manera contundente de las granotas (4-0)

La Comunitat se ha quedado sin representantes en la Copa de la Reina. Los equipos femeninos de Valencia y Levante fueron eliminados en sus respectivos compromisos. El Valencia cayó el martes en casa contra el Espanyol (1-2) mientras que este miércoles las que sufrieron un duro varapalo fueron las levantinistas, que se vinieron abajo en el duelo de Vitoria ante el Alavés (4-0).

El triunfo del Alavés fue, de hecho, la sorpresa de la jornada, lo que demuestra que esta temporada el Levante va a tener difícil salvar la categoría. El conjunto vitoriano salió decidido desde el inicio, imponiendo ritmo y presión alta. De ahí que antes de finalizar la primera parte con un gol de Guallar se pondría por delante. En la segunda mitad, lejos de relajarse, continuaron dominando y llegaron tres más.

Ficha técnica

Deportivo Alavés: Sofía; Gaste (Laia, m. 81), Pichi, Altamira, Merche Izal; Nayadet, Navajas (Almudena, m. 72), Viles (Claudia Fernández, m. 81); Guallar, Raquel (Paula León, m. 61) y Carmen Sobrón (Elene, m. 81).

Levante UD: Coronado; Gabaldón (Luque, m. 72), Le Guilly, Eva Alonso, Alma, Carrasco; Carol (Traoré, m. 71), Dolores, Érika (Inés, m. 76); Castellanos (Núñez, m. 46) y Agama (Kalu, m. 46).

Goles 1-0, m. 39, Guallar. 2-0, m. 70, Sobrón. 3-0, m. 74, Izal. 4-0, m. 81, León.

Árbitro Acevedo Dudley. Amonestó a la visitante Carrasco (m. 57).