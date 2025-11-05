Espí, baja por lesión en los isquios
El delantero del Levante se perderá como mínimo el partido contra el Atlético de Madrid
Valencia
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:34
Justo cuando empezaba a asomar la cabeza y contando con minutos para Julián Calero le ha llegado un traspié inesperado. Carlos Espí, el delantero al ... que toda la afición del Levante cuida con cariño, sufre una lesión en el bíceps femoral (isquiotibiales) que le va a obligar a perderse como mínimo la cita de este próximo sábado (18.30 horas) contra el Atlético de Madrid.
«Carlos Espí se ha sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el encuentro del pasado domingo frente al RC Celta. Las pruebas han revelado que el jugador sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo», es el comunicado que esta mañana ha emitido el club.
A favor para la recuperación de Espí está el hecho de que tras la cita en Madrid contra los colchoneros, la Liga tiene un parón y la cita inmediata para los levantinistas será el viernes 21 de noviembre contra el Valencia precisamente en Mestalla. Este tipo de lesiones musculares tiene como mínimo un periodo de un par de semanas y el percance es leve.
