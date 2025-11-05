Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Espí, tras marcar al Orihuela en Copa. EFE

Espí, baja por lesión en los isquios

El delantero del Levante se perderá como mínimo el partido contra el Atlético de Madrid

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:34

Justo cuando empezaba a asomar la cabeza y contando con minutos para Julián Calero le ha llegado un traspié inesperado. Carlos Espí, el delantero al ... que toda la afición del Levante cuida con cariño, sufre una lesión en el bíceps femoral (isquiotibiales) que le va a obligar a perderse como mínimo la cita de este próximo sábado (18.30 horas) contra el Atlético de Madrid.

