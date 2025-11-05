Arriaga tratará de volver de Honduras a tiempo para el derbi contra el Valencia El centrocampista ha sido convocado por su selección para el parón y tiene un partido en la madrugada del miércoles, cuando el duelo en Mestalla se disputa el viernes

Kervin Arriaga está siendo una de las sensaciones del Levante en esta temporada 2025-26, especialmente tras sus últimos partidos con la camiseta azulgrana, en los que ha destacado a nivel individual, aunque el equipo no haya conseguido resultados positivos como colectivo. De hecho, en la derrota reciente ante el Celta de Vigo por 1-2, el gol levantinista fue anotado por el centrocampista de Honduras, que anotó su primer tanto con la camiseta azulgrana.

Este miércoles, el protagonista del momento atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol. «Estoy muy alegre y muy feliz de estar aquí en el Levante, la gente y los compañeros me ha recibido bien. Un poco cabizbajo por lo que estamos haciendo grupal, porque el equipo ha trabajado muy bien para los resultados que se nos han dado», dijo el hondureño.

Preguntado por la posibilidad de volver antes del parón si en el primer partido con Honduras ya consigue el billete al Mundial, fue sincero: «Es algo que no se nos da como selección de hace varios años, pero estamos a un paso muy importante que es ganar uno de los dos partidos y depender de un resultado de los rivales. Si ganamos el primer partido y hay un empate entre Costa Rica y Haití, hablaré con el entrenador para ver si puedo volver antes aquí. Lo he hablado con el profe de Honduras, la idea es ir y tratar de clasificar al Mundial con mi selección, es un sueño para cualquier jugador, y cuando esté aquí recuperarme lo antes posible y jugar el derbi. Espero que este viaje las lesiones me respeten y poder seguir sumando minutos para aportar tanto a la selección como al equipo».

«Desde mi llegada, Calero me ha dado esa confianza, solo me toca a mí devolvérsela en el campo. Ellos me han apoyado y eso ha sido un plus para mí para hacer las cosas bien dentro del terreno de juego. La primera entrevista cuando llegué aquí dije que era un obrero, me gusta trabajar, y cuando estoy dentro del campo disfruto, pero con compromiso siempre. No me gusta guardarme nada y eso se refleja en el campo, es importante para el beneficio del club. Es una motivación extra para uno, estar fuera como jugador es algo duro, pero el profe desde un inicio me llamó y me planteó la situación del club, me dijo lo que quería hacer conmigo y me pareció muy bien, me está ayudando a crecer como persona y como futbolista, y agradezco la confianza que está teniendo en mí. Viendo el rendimiento que hemos tenido en los partidos, dices volvimos a perder haciendo cosas bien, y eso a cualquier jugador lo desanima. El míster confía en nosotros y nosotros lo respaldamos a él, venimos con ánimos porque tenemos la capacidad de cambiar esto y vamos a trabajar hasta poder revertir esto», afirma Arriaga.

«Creo que el cariño que la afición me brinda, también por el cariño que el equipo tiene en mí, la verdad es lo que tenía pensado desde mi llegada aquí a Valencia, representar de la mejor manera al Levante. Anotar gol en una de las mejores ligas es algo bonito. Lo pensé y no dudé en hacerlo, señalar al escudo que estoy representando y defendiendo. Creo que los hondureños somos muy cariñosos, nos gusta demostrar el cariño y eso lo tomo con mucha tranquilidad, he aprendido algo en esto del fútbol que si mañana juego bien soy el mejor, y si luego juego mal soy el peor. Trato de manejar eso a un nivel estable, está bien que la gente hable bien de tí, pero tranquilidad. Agradezco mucho a la afición de Honduras y a la del Levante. El míster siempre me pide que esté más atento en las coberturas y en mantener el equilibrio del equipo, para estar más cerca de la acción y el jugador que pueda recibir el balón», asegura el centrocamericano.

«El último partido que tuve en Copa Oro con la selección tuve un golpe en la pierna, entonces cuando llegué aquí vieron que tenía un poco de líquido en el recto. Fueron dos meses muy duros, hice una buena Copa Oro y una buena participación con el Zaragoza, nunca había llegado a un club lesionado. Pero el apoyo del míster me ayudó mentalmente para recuperarme. En el trascurso de la semana trato de dosificar las cargas, y el míster confía no solo en mí, en toda la plantilla. Creo que podemos revertir esto y tenemos el material para hacerlo lo más pronto posible, estoy bien físicamente, arrastro un problema en la rodilla de un golpe que tuve en Zaragoza, pero bien, trato de cuidarme, de mantenerme y de hacer todo lo que los doctores me dicen para estar bien y aportar. Creo que me gusta entregarme, no me gusta guardarme nada. No hay un techo para mí, uno va a llegar hasta donde Dios quiera y luego ojalá que me respeten mucho las lesiones, pero siempre hay mucho que mejorar y aprender todavía, y mientras el míster trata de ayudarme con eso para seguir aportando», comentó Kervin.

Eso sí, no quiso mojarse sobre su futuro: «No te sabría decir con exactitud, mientras esté aquí voy a tratar de defender bien a la institución, y lo que tenga que venir solo Dios lo sabe. Estoy muy bien aquí, muy a gusto, pero no te sé decir que será de mi futuro. Trato de acostumbrarme al sistema independientemente del que nos toque jugar. Con Unai me he entendido muy bien pero igual hay buenos compañeros aquí que trabajamos todos por el bienestar del club. A todos como jugadores estos son los partidos que quiere jugar y quiere mostrarse, la expulsión de Unai le abre la puerta a otro compañero, y bueno la pérdida de Pablo es una baja sensible que hemos tenido. Vamos a trabajar para este partido que viene para afrontarlo de la mejor manera posible».

Finalmente, el hondureño explicó sus dos motes: 'El Misilito' y 'El Chamaquito del Barrio'. «El Misilito me lo dicen que por la pegada, no lo digo yo, me lo dicen en Honduras. Y El Chamaquito del Barrio es porque hay una canción que me representa mucho, de 6ix9ine, que me representa mucho».