Elgezabal, opción también como centrocampista El central vasco podría actuar como pivote ante el Atlético para mitigar las bajas que tiene el Levante en la medular

Marc Escribano Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:55

El Levante sigue preparando su próximo partido de Liga en la Ciudad Deportiva de Buñol. El conjunto granota se entrena bajo las órdenes de Julián Calero con la mente puesta en el duelo que le enfrentará al Atlético de Madrid, este sábado a las 18:30 horas, en el Estadio Metropolitano, escenario donde precisamente anoche el conjunto rojiblanco logró una victoria por 3-1 en la Champions League ante el Saint-Gilloise belga.

No obstante, el equipo azulgrana cuenta con varias bajas que se acumulan, especialmente en el centro del campo. Además del delantero Iván Romero, que sigue recuperándose del sóleo, tampoco estára disponible Pablo Martínez por una lesión en el tobillo, mientras que Unai Vencedor está sancionado después de haber sido expulsado con roja directa en el último partido contra el Celta de Vigo.

A eso hay que sumarle la delicada situación de Oriol Rey, que ha estado de baja un par de semanas debido a una colitis bacteriana que le ha hecho perder casi cinco kilos y le ha dejado débil y fuera de forma para la competición de alto nivel. No obstante, el centrocampista catalán ya se ejercita parcialmente con el grupo para intentar recuperarse al cien por cien y poder estar en la convocatoria.

Ante estos problemas, y la realidad de que únicamente tiene disponibles a Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti para el centro del campo, Calero empieza a valorar la posibilidad de utilizar a Unai Elgezabal como pivote, algo que ya utilizó a menudo en su etapa juntos en el Burgos, y que se pudo ver durante algún tramo de la pasada temporada en Segunda. Sin ir más lejos, el vasco ya actuó como centrocampista en el partido de primera ronda de Copa del Rey ante el Orihuela, donde marcó su primer gol como levantinista, justo antes de cumplir 50 partidos oficiales con la camiseta azulgrana.

Por tanto, el Levante podría presentarse en el Metropolitano ante el Atlético con un doble pivote formado por Arriaga y Elgezabal, dejando a Olasagasti en el banquillo como alternativa para no gastar todas las balas de la medular de inicio, por si acaso ocurre algo. Al adelantar su posición el vasco, la defensa pasaría a estar formada por Adrián Dela y Matías Moreno, si bien Elgezabal podría retrasarse un poco y cerrar con defensa de tres centrales también.

El resto del equipo mantendría la tónica habitual, con Mathew Ryan en portería, Manu Sánchez y Jeremy Toljan en los laterales, Carlos Álvarez y Roger Brugué en las bandas, y Etta Eyong arriba como único delantero. Otros jugadores como Víctor García, Carlos Espí o Alan Matturro esperan su oportunidad y pelearán también por colarse en el once inicial contra el Atlético, aunque la idea de Calero parece estar ya clara: apostar por Elgezabal como pivote junto a Arriaga para frenar a los Koke, Álex Baena y compañía.