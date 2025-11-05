Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Elgezabal, con el Levante. EP

Elgezabal, opción también como centrocampista

El central vasco podría actuar como pivote ante el Atlético para mitigar las bajas que tiene el Levante en la medular

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:55

Comenta

El Levante sigue preparando su próximo partido de Liga en la Ciudad Deportiva de Buñol. El conjunto granota se entrena bajo las órdenes de Julián Calero con la mente puesta en el duelo que le enfrentará al Atlético de Madrid, este sábado a las 18:30 horas, en el Estadio Metropolitano, escenario donde precisamente anoche el conjunto rojiblanco logró una victoria por 3-1 en la Champions League ante el Saint-Gilloise belga.

No obstante, el equipo azulgrana cuenta con varias bajas que se acumulan, especialmente en el centro del campo. Además del delantero Iván Romero, que sigue recuperándose del sóleo, tampoco estára disponible Pablo Martínez por una lesión en el tobillo, mientras que Unai Vencedor está sancionado después de haber sido expulsado con roja directa en el último partido contra el Celta de Vigo.

A eso hay que sumarle la delicada situación de Oriol Rey, que ha estado de baja un par de semanas debido a una colitis bacteriana que le ha hecho perder casi cinco kilos y le ha dejado débil y fuera de forma para la competición de alto nivel. No obstante, el centrocampista catalán ya se ejercita parcialmente con el grupo para intentar recuperarse al cien por cien y poder estar en la convocatoria.

Noticias relacionadas

El descubridor de Etta Eyong

El descubridor de Etta Eyong

Elgezabal trata de recuperar su lugar

Elgezabal trata de recuperar su lugar

Un problema estomacal mantiene a Oriol Rey en duda

Un problema estomacal mantiene a Oriol Rey en duda

Ante estos problemas, y la realidad de que únicamente tiene disponibles a Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti para el centro del campo, Calero empieza a valorar la posibilidad de utilizar a Unai Elgezabal como pivote, algo que ya utilizó a menudo en su etapa juntos en el Burgos, y que se pudo ver durante algún tramo de la pasada temporada en Segunda. Sin ir más lejos, el vasco ya actuó como centrocampista en el partido de primera ronda de Copa del Rey ante el Orihuela, donde marcó su primer gol como levantinista, justo antes de cumplir 50 partidos oficiales con la camiseta azulgrana.

Por tanto, el Levante podría presentarse en el Metropolitano ante el Atlético con un doble pivote formado por Arriaga y Elgezabal, dejando a Olasagasti en el banquillo como alternativa para no gastar todas las balas de la medular de inicio, por si acaso ocurre algo. Al adelantar su posición el vasco, la defensa pasaría a estar formada por Adrián Dela y Matías Moreno, si bien Elgezabal podría retrasarse un poco y cerrar con defensa de tres centrales también.

El resto del equipo mantendría la tónica habitual, con Mathew Ryan en portería, Manu Sánchez y Jeremy Toljan en los laterales, Carlos Álvarez y Roger Brugué en las bandas, y Etta Eyong arriba como único delantero. Otros jugadores como Víctor García, Carlos Espí o Alan Matturro esperan su oportunidad y pelearán también por colarse en el once inicial contra el Atlético, aunque la idea de Calero parece estar ya clara: apostar por Elgezabal como pivote junto a Arriaga para frenar a los Koke, Álex Baena y compañía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  3. 3 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  8. 8

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Elgezabal, opción también como centrocampista

Elgezabal, opción también como centrocampista