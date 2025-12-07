La mejora del Levante femenino no es suficiente para puntuar en la visita a Lezama (1-0)

El Levante femenino visitó las instalaciones de Athletic Club en un partido marcado por la vuelta a la titularidad de Tarazona tras su lesión y ... por la primera aparición de Gema Soliveres en el once inicial. Pese a esta doble alegría, el conjunto granota no pudo tampoco puntuar este domingo.

Desde los primeros compases, la guardameta fue una de las protagonistas gracias a sus intervenciones, que lograron mantener vivo al equipo granota prácticamente hasta los minutos finales. Las valencianas también gozaron de ocasiones manifiestas, especialmente por parte de Sintia Cabezas, que perdonó un par de mano a mano, cuando el gol ya se cantaba.

Pero la única diana del encuentro la establecieron las rojiblancas, después de una genialidad de la cantera Agote, que combinó con sus compañeras y finalizó con un potente disparo a la escuadra del palo largo, donde en esta ocasión no pudo llegar finalmente Tarazona.

A pesar de los esfuerzos finales y de la mejoría mostrada respecto a otras citas, el Levante no consiguió igualar el marcador. De esta forma, empeora sus registros, con sólo dos puntos tras trece jornadas.