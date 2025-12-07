Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Conjura del Levante femenino antes del partido. LUDF
Crónica

La mejora del Levante femenino no es suficiente para puntuar en la visita a Lezama (1-0)

Un gol anotado por Agote resuelve a favor del Athletic Club y agudiza la crisis de las granotas, que siguen como colistas destacadas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:59

Comenta

El Levante femenino visitó las instalaciones de Athletic Club en un partido marcado por la vuelta a la titularidad de Tarazona tras su lesión y ... por la primera aparición de Gema Soliveres en el once inicial. Pese a esta doble alegría, el conjunto granota no pudo tampoco puntuar este domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

