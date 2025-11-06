Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manu Sánchez, en el partido entre el Levante y Celta de Vigo. Adolfo Benetó

El Levante negociará el fichaje de Manu Sánchez

El Celta de Vigo fijó una opción de compra cercana a los cuatro millones de euros y en Orriols pretenden adquirirlo en propiedad tras ser un fijo para Calero | El lateral será uno de los primeros movimientos a ejecutar por la dirección deportiva si el equipo logra la permanencia

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:37

Con la mente puesta plenamente en el presente, pero sin descuidar en ningún momento el futuro inmediato. Así se desenvuelve el Levante UD a ... lo largo del nuevo ciclo con Danvila y la dupla que compone la dirección deportiva, con Héctor Rodas y José Gila al frente. Se quiere tener todo bien controlado, sobre todo con aquellos actores u operaciones que suponen un claro impacto desde lo deportivo, lo económico o en ambos casos. En este regreso a la primera división, los Carlos Álvarez, Etta Eyong y Kervin Arriaga son los que más llaman la atención, pero tampoco se pasa por alto la labor y repercusión que está teniendo Manu Sánchez en las filas levantinistas. Por ello, aunque todavía se esté en noviembre y queden muchos meses de competición por delante, se pretende que siga formando parte del proyecto, y a poder ser en propiedad, como ha podido conocer LAS PROVINCIAS, ya que este curso lo hace en calidad de cedido desde las filas del Celta de Vigo.

