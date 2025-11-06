El Levante negociará el fichaje de Manu Sánchez

Con la mente puesta plenamente en el presente, pero sin descuidar en ningún momento el futuro inmediato. Así se desenvuelve el Levante UD a ... lo largo del nuevo ciclo con Danvila y la dupla que compone la dirección deportiva, con Héctor Rodas y José Gila al frente. Se quiere tener todo bien controlado, sobre todo con aquellos actores u operaciones que suponen un claro impacto desde lo deportivo, lo económico o en ambos casos. En este regreso a la primera división, los Carlos Álvarez, Etta Eyong y Kervin Arriaga son los que más llaman la atención, pero tampoco se pasa por alto la labor y repercusión que está teniendo Manu Sánchez en las filas levantinistas. Por ello, aunque todavía se esté en noviembre y queden muchos meses de competición por delante, se pretende que siga formando parte del proyecto, y a poder ser en propiedad, como ha podido conocer LAS PROVINCIAS, ya que este curso lo hace en calidad de cedido desde las filas del Celta de Vigo.

Es por esta razón que si todo va según lo previsto y el Levante culmina el objetivo de la temporada satisfactoriamente, que no es otro que conseguir la permanencia en la categoría, se pretenden llevar a cabo las negociaciones para conseguir el regreso del defensa madrileño. Cuando se cerró el acuerdo para su llegada a finales del mes de julio, Manu Sánchez llegó mediante una cesión simple. Se reservaba una opción de compra -en ningún caso obligatoria- por unas cantidades cercanas a los cuatro millones de euros. Aunque ahora mismo puedan parecer demasiado elevadas, la continuidad en la categoría ampliaría el abanico y las posibilidades económicas para abordar tal operación. E igualmente, desde el club tantearán el terreno para buscar un abaratamiento de los costes, mediante un pacto amistoso o la posibilidad de fijar una reserva de derechos futuros.

Porque durante esta temporada 2025-26, Manu Sánchez está siendo uno de los indiscutibles en el plantel granota. A excepción del encuentro contra el Real Madrid, por un necesario descanso dado que sus piernas acumulaban muchos minutos y se encontraba al límite, y el duelo de Copa del Rey ante el Orihuela, el lateral ha sido titular en el resto de encuentros. El míster Julián Calero le ha mostrado su total respaldo a lo largo de este casi primer tercio cumplido de la liga. En Manu Sánchez ha encontrando la estabilidad y sobre todo la seguridad para permitir desarrollar su estilo de juego con una amplitud por los laterales, pero sin descuidar las labores defensivas, algo que con Pampín ya en la división de plata no se había plasmado férreamente, y menos aún tras dar un salto a la élite, donde la irregularidad se ha seguido evidenciando cuando le ha tocado ocupar el flanco zurdo.

En estos casos, la experiencia es un grado. Y especialmente Manu Sánchez la está sabiendo aprovechar. Con más de 150 partidos disputados en esta primera división entre Atlético de Madrid, Osasuna, Celta, Alavés y ahora el Levante, con apenas 25 años ya es perro viejo y se conoce todos los recovecos en que le pueden meter sus rivales. Como muestra de ello, la exhibición individual que patentó en el Ciutat de Valencia contra Lamine Yamal, al que secó su fútbol virtuoso, con una vigilancia de cerca. Además, el jugador no esconde su satisfacción de militar en este club, donde ha reencontrado sus mejores sensaciones. «Se me nota que estoy muy feliz de estar en el Levante y eso hace todo más fácil», destacó hace apenas dos semanas.

Mientras, el Celta también tendrá que decir su última palabra. Porque aunque Giráldez, en la previa del último encuentro ante el Levante, apuntó que el lateral era «un jugador de futuro para nosotros», lo cierto es que este año, envuelto el equipo vigués en tres competiciones, no lo incluyeron en su planificación. Por su parte, Héctor Rodas, en una entrevista concedida recientemente a este medio, también indicó que «va a depender un poco de donde estemos. En primera división se podría analizar». Y ese deseo de que continúe también lo respalda Danvila, por lo que el devenir liguero y las intenciones firmes de cada uno dictarán sentencia el próximo verano.