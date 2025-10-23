Manu Sánchez: «Se me nota que estoy muy feliz de estar en el Levante y eso hace todo más fácil»

Aterrizar y caer de pie en un nuevo destino es el primer deseo de prácticamente cualquier futbolista. Sobre todo si eres un jugador cedido, que ... busca ganarse mayor participación de minutos y una reivindicación, se enfatiza. Y en este contexto se encuentra Manu Sánchez. Porque desde el minuto 1 se ha ganado la máxima confianza de Julián Calero y está provocando que la banda izquierda del Ciutat de Valencia lleve este año su nombre, saliendo reforzado con buenas actuaciones individuales.

El lateral madrileño, titular en ocho de los nueve encuentros disputados, es uno de los fichajes que mejor se ha adaptado. Vive un momento dulce y se siente bien, como él mismo admite. «Se me nota que estoy muy feliz de estar aquí en el Levante y eso hace todo más fácil».

Porque tras no asentarse en el Celta de Vigo después de que apostaran por su traspaso, al que podrá enfrentarse al no existir cláusula del miedo siempre y cuando no vea la quinta amarilla de la temporada, y tras un año con altibajos en Mendizorroza, Manu Sánchez está reencontrando las mejores sensaciones de su pasado como rojillo. «Mi idea de fútbol es darlo todo siempre y luchar cada balón», reflexiona. Y con el «buen físico y resistencia» como unas de sus armas fuertes, el defensor es cada jornada uno de los miembros de la plantilla que más kilómetros recorre. «Trabajo mucho en mi día a día para cuidarme, y es una gran virtud que tengo».

A razón del último tropiezo ante el Rayo Vallecano, Manu Sánchez transmitía la calma que sentía el colectivo, pero no negaba lo doloroso que fue el resultado. «Fue un golpe duro. Creo que el resultado fue abultado y no refleja el trabajo el partido que hicimos, con muchas cosas bien. Tenemos que mejorar algunos aspectos y detalles. Pero el equipo está tranquilo y esperamos revertir la situación y dinámica en el siguiente partido», expresó.

Con un balance de ocho puntos sumados y con el Levante UD fuera del descenso, en la línea del discurso anterior el jugador consideró que «podríamos tener algunos puntos más, pero hemos tenido mala suerte». Es consciente de que una de las mejoras pasaba por el apartado defensivo, por ello fue tajante sobre que «si la defensa es contundente, será más fácil sumar y conseguir victorias». Otro de los déficits es el del balón parado, en el que los granotas no logran sacar rentabilidad y trabajan por «mejorar los números ofensivos y defensivos».

Pese a todo no dudaba de la capacidad y sensaciones que ha mostrado junto a sus compañeros. «En el campo no veo a un equipo frágil, y esa mejora tenemos que combinarla con nuestra capacidad ofensiva para conseguir resultados», citó Manu.