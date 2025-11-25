Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
Un instante del derbi entre Valencia y Levante. Iván Arlandis

LaLiga denuncia 14 cánticos de Mestalla contra el Levante durante el derbi

Los gritos de «Puto sapo el que no bote, eh» o «Puta Levante» se escucharon en repetidas ocasiones durante la victoria del Valencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:32

Comenta

LaLiga remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia ... con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

