LaLiga denuncia 14 cánticos de Mestalla contra el Levante durante el derbi

LaLiga remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia ... con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

LaLiga recoge los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos, con el fin de contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios. Además, desde hace años, LaLiga solicita más competencias para poder luchar contra esta lacra. Es por ello que en esta última jornada, durante el derbi disputado en Mestalla entre Valencia y Levante, y de acuerdo a la información aportada por el director de partido, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales del mencionado partido, LaLiga hace constar los siguientes hechos, catorce en total.

«32 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur Bajo / Grada MA Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico 'Puto sapo el que no bote es, es'», dice LaLiga, que continúa con un segundo hecho previo al inicio del derbi: «1 minuto antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur Bajo / Grada MA Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico 'Puta Levante'».

Ya tras el pitido inicial, «en el minuto 2 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico 'Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret'», dirigido al portero visitante, en este caso, el exvalencianista Mathew Ryan. «En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico '¡Písalo, písalo!', mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego», añade LaLiga, que en el mismo minuto añade otro hecho: «En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico '¡Puto sapo, puto sapo, eh!'. Y en el minuto 17 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico '¡Puta Levante, puta levante!'».

Después, se repitieron más o menos los mismos cánticos. «En el minuto 23 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico '¡Písalo, písalo!', mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego. En el minuto 30 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico '¡Puto sapo el que no bote, eh!', siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio», cuenta LaLiga.

«En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico '¡Písalo, písalo!', mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego. En ese mismo minuto, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico '¡Puta Levante, puta levante!'», prosigue el informe.

Y es que los cánticos se repetían una y otra vez. «En el minuto 63 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico '¡Puto sapo el que no bote, eh!', siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio. En el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico '¡Puto sapo el que no bote, eh!', siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio», señala la patronal.

Finalmente, estos fueron los dos últimos hechos reseñados: «En el minuto 79 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico '¡Puto sapo el que no bote, eh!', siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio. En el minuto 90 + 8 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico '¡Puto sapo el que no bote, eh!', siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio».