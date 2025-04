Julián Calero: «La preparación mental va a ser muy importante en estas ocho jornadas porque no pueden temblar las piernas»

Con una dinámica de resultados casi impecable, el Levante UD abrirá la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion con la visita al Córdoba CF. En ... vistas al duelo contra uno de los recién ascendidos a la categoría, que coquetea con sus aspiraciones de poder llegar a la zona noble, el técnico Julián Calero advirtió de sus amenazas y cuál es la situación de sus futbolistas, donde se contará con algunas bajas.

- ¿Llega Iván Romero al partido contra el Córdoba?

- No. Ha entrenado a parte y no le ha dado para llegar. Si hubiera sido una semana más larga, con un domingo que son 48 horas más, hubiéramos andado justo. No tenía buenas sensaciones. No es precaución, simplemente son esas sensaciones. Ha mejorado muy poquito, el gemelo no le permitía estar al 100% y hemos decidido que sea así.

- Parte médico del resto de la plantilla

- En principio estamos disponibles los mismos que el día pasado. Exactamente es la misma convocatoria.

- ¿Tienes preocupación por los siete jugadores apercibidos de sanción?

- No estoy preocupado porque tengo una plantilla lo suficientemente amplia. Tenemos que racionarlo bien y hemos hablado sobre ello para no tener excesos en los partidos. Eso no se puede controlar porque las tarjetas amarillas son incontrolables y le he dicho a los jugadores que no elijan el partido porque entonces te vas a equivocar y todos los partidos valen tres puntos. Lo que sí me preocupa más es que no se nos acumulen muchos con la cuarta amarilla. Tendremos que ir aceptándolo como parte de la competición. La casualidad ha hecho que muchos lleguen así, algunos siendo el primer ciclo e incluso pueden aguantar hasta el final sin ningún problema. Otros será imposible porque a veces te ves obligado a ver esa amarilla.

- ¿Tienes pensadas distintas alternativas en caso de perder estos futbolistas?

- Sí, pero voy dejando que las cosas vayan pasando. No voy a poner el parche antes que la herida. A partir de ahí, veremos porque hay condiciones y que otro pueda hacerse un esguince, estar enfermo toda la semana... Es complicadísimo ser intuitivo con estas cosas. Lo que sí tengo son soluciones para lo que pueda ir pasando.

- ¿Tiene opciones Álex Forés de ser titular?

- Evidentemente ha venido para ayudarnos. Estaba convencido de que iban a llegar sus goles porque le veo en el día a día. Está cogiendo el punto de forma idóneo y está capacitado para echarnos una mano. Tengo cinco delanteros, algunos pueden ir a banda como Morales, Brugui e incluso Iván Romero. Entre ellos tres más Espí y Álex estamos suficientemente cubiertos, con características diferentes. Álex es una alternativa más. No es una plena referencia, pero es un delantero con movilidad y que no puede caer a banda porque pierde su instinto, pero sí al costado. En mi forma de entender a los delanteros, está fino y no solo de cara a meter el gol, sino que la le pitaron fuera de juego también la marcó. Está cogiendo el olfato y eso me alegra mucho. Está en disposición en cualquier momento de iniciar de principio.

- En circunstancias normales, ¿Álex Forés podría ser ese delantero de 15 goles?

- Sí, pero no me pongo a hacer esa cábalas. Álex nos ha llegado en unas circunstancias y quizás en otras no estaría con nosotros, porque no hubiéramos podido optar a él. Hemos tenido que hacer un ejercicio de imaginación en el que sabemos de sus condiciones, lo que nos puede dar y los delanteros que más gol tienen. Pero no voy a poner ninguna pega al número de goles del resto de delanteros, es verdad que muy repartido. No he estado en ningún equipo en que el gol esté repartido y me lleva a una competencia extraordinaria, donde tiene sus puntos buenos y otros no tanto. A mí me hace sentirme satisfecho. Al no haber empezado Álex con nosotros, no te podría decir si llegaría a esa alta cifra. Cada vez tiene más superado ese déficit físico y está en disposición de ayudarnos porque además tiene una intuición muy grande con los desmarques a la espalda y le pido ser más agresivo porque le puede dar un plus como delantero.

- ¿Te gusta jugar los viernes?

- Al jugar los lunes y ser el último en hacerlo, ves pasar toda la jornada delante de ti y esperas tu turno y esa espera no me gustaba. ¿El viernes? Me adapto. Si me das a elegir prefiero más un sábado o un domingo porque es lo que he hecho toda la vida. Hay que estar preparado para todo y cuando sales al campo no te acuerdas del día ni la hora. Tenemos que aceptarlo y encararlo, así que pegas cero y a por ello.

- ¿Qué tipo de partido esperas contra el Córdoba?

- Está haciendo las cosas muy bien desde el principio de la temporada, donde estuvieron muy fuertes en casa, ahora lo están fuera. En definitiva, es un equipo muy complicado y tienen un plus con su gente, con un estadio que aprieta muchísimo, son atrevidos y te buscan. En esas, cuando te cogen, hacen daño al rival, como los cuatro goles que marcan al Granada. Están muy bien trabajados, con estilo definido y valiente y se lo ha logrado inculcar a sus jugadores. Nosotros tenemos que valorar cómo contrarrestarles y también generales. Será partido bonito, están cerca de la salvación y buscan acercarse al play-off y seguramente les va a a invitar a ser más valientes.

- ¿El Levante puede aprovechar que el Córdoba ha empeorado sus resultados como local en 2025?

- No me fijo en sesgar las estadísticas, prefiero irme al global. Están en zona media alta como local, ha hecho muchos goles y ha encajado menos, que aprieta mucho a los rivales y a veces fluctúa con victorias o derrotas. La realidad es que son equipo potente, poderoso y debilidades tenemos todos. A mí, en su casa, me parece que es de los rivales fuertes de verdad como local.

- ¿La preparación mental es importante para un partido como el del Córdoba?

- Sé a dónde vamos, sé a que nos enfrentamos y el potencial del rival. También sé cómo nos encontramos nosotros. No quiero que podamos equivocarnos. Hemos llegado hasta aquí de una determinada manera y no quiero que cambiemos ni un centímetro. Si la cambiamos, estamos expuestos a que el cambio no sea para bien y hay que intentar tocarlo lo menos posible, solo para mejorarlo. Esa determinada manera le funciona bien. La preparación mental va a ser muy importante en estas ocho jornadas porque no pueden temblar las piernas, donde no puede haber vértigos ni miedos y no podrás conseguir nada importante al no tener la cabeza limpia. Si crees en cosas buenas, sucederán y además porque estás preparado para ellas. Ellos son futbolistas, están compitiendo bien y tienen que ver que sus sueños son posibles, así que hay que mostrar seguridad en lo que hacemos, confianza en el equipo y seguir el camino que tenemos más o menos trazado. Hay que hacer los partidos donde tengas siempre opciones de puntuar.

- ¿Va a hacer falta ganar mucho en estos últimos partidos para el ascenso?

- Yo creo que hará falta ganar bastante. ¿Cuánto? No me he puesto a hacer las cuentas de la vieja. Todos van a apretar, detrás está Almería y Granada y los que seis que estamos arriba nos vamos a aferrar con uñas y dientes. Entra mucho en juego esos equipos que también se quedan en tierra de nadie y muchas variables que hacen que yo no haga ninguna cuenta. Hay que llegar a una serie de puntos, porque no es lo mismo los 50 de la permanencia. Lo único que me preocupa es atar estos tres primeros puntos y luego ver si somos capaces de seguir sumando y que siga la cabeza con la suficiente frialdad para que no hayan heridas que cicatrizar.

- ¿Con Dela como lateral has encontrado a la defensa más fiable?

- Han sido defensas variables y en base a las circunstancias del partido. Recuperamos a Ignasi que es un jugador muy fiable y te aporta seguridad y experiencia. El pie natural en banda izquierda también nos empujó el otro día a hacerlo así con Cabello. La velocidad de Dela nos da para empujar hacia delante o con Elgezabal capacidad de retroceso. En derecha en principio son Xavi y Manu los propietarios de la banda, pero por circunstancias y en un momento dado se podía arreglar desde ahí. Dela ha hecho buenos partidos en banda y tenemos que valorar si seguirá ahí un tiempo o nos puede dar más como central, porque tiene polivalencia y rendimiento muy alto. Es muy bueno tener todas estas alternativas para mí y desde la salida de Andrés no hemos tenido esa seguridad en alineaciones.

- ¿En qué ha evolucionado Julián Calero desde el «todo va a salir bien»?

- Ha habido un cambio amplio, con muchos meses de trabajo y una forma implementada de fútbol que es la que a mí me apasiona. Ha generado un comportamiento del equipo en que todo el mundo creo que ha tenido sus momentos y ha ido creciendo. Para ello, hemos obtenido victorias que lo han permitido y otras dificultades como cuando llegó la dana. Reponernos a eso, no fue sencillo al estar un tiempo sin trabajar y de recuperar el ritmo de competición. Ahora tengo la sensación de que los chicos tienen seguridad máxima y pueden ganar a cualquiera. Esas victorias y goles en últimos minutos te refuerzan más. No hay un punto clave, sino ir madurando interna y mentalmente, creyendo que eres capaz, sin desviarnos en todo lo que nos ha llevado hasta aquí, ese global desde el primer día con el cambio mental. Siempre pienso en positivo y creía que podían pasar cosas muy buenas, por eso dije el «todo va a salir bien». Y está saliendo bien porque veo a la afición, al entorno y la gente ilusionada.