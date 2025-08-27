Germán Valera: «El Levante es un rival muy duro y tienen jugadores muy rápidos arriba»

Marc Escribano Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:54 Comenta Compartir

A Germán Valera Karabinaite (Murcia, 16-3-2002) le ha cambiado la vida en algo menos de un año. En verano de 2024, estaba a punto de firmar por el Elche en Segunda tras desvincularse del Atlético de Madrid, pero recibió la llamada del Valencia, que le ofrecía un hueco. No se lo pensó y firmó por el club de Mestalla, donde apenas tuvo oportunidades y disputó 12 partidos. En el mercado de invierno, salió cedido al Elche, que todavía confiaba en su perfil. Fue todo un acierto. Tres goles y tres asistencias en 16 partidos para ayudar a los ilicitanos a ascender, haciendo permanente su fichaje. Ahora, en Primera, es uno de los jugadores de moda del equipo de Eder Sarabia, marcando un gol en este arranque liguero. Este viernes, se enfrentará con el Levante en el Martínez Valero.

—No sé si comparte la opinión de que las sensaciones del Elche en este inicio son mejores que los dos puntos que han sacado.

—Sí, al final Betis y Atlético de Madrid son dos muy buenos rivales, y al final ahora cuesta mucho más ganar en Primera División. Ahora queremos hacer buenos los dos puntos que ya tenemos este viernes en casa ante nuestra afición.

—¿Cambia mucho los planes lo de jugar un viernes, a la hora de planificar la semana, o eso a los jugadores no les afecta?

—Bueno, es una semana un poco más corta y tienes que controlar un poco más las cargas. No es tan intenso como si fuera una semana más larga.

—¿Cómo ve este partido contra el Levante?

—Bueno, al final también es un rival muy duro, que también a pesar de no sacar un resultado positivo están haciendo las cosas muy bien y va a ser un partido que nos va a costar muchísimo, pero bueno, estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido y de poder conseguir la primera victoria aquí en casa con nuestra gente.

—¿Qué es lo más peligroso del Levante?

—Que tienen jugadores muy rápidos arriba, que tenemos que estar atentos a posibles pérdidas de balón nuestras, porque ellos, como se vio en el partido que jugaron ante el Barça, la verdad es que al contraataque son muy rápidos y tienen jugadores muy veloces y muy buenos.

—Curiosamente además, hace unos pocos meses, todavía en la temporada de Segunda, se jugó un Elche-Levante, que cayó del lado granota, aunque ambos ascendieron al final.

—Bueno, al final siempre cada partido es un mundo. Pero bueno, sí, es cierto que aquí la derrota aquella en casa nos dolió. Fue un golpe duro, pero bueno, ahora es otro año nuevo, otro partido nuevo, con diferentes cosas y bueno, nosotros vamos a ir a intentar ganar el partido.

—¿Qué diferencia ha notado de jugar en Segunda a Primera?

—Bueno, un poco el ritmo y que aquí pues al final, si cometes algún fallo, los rivales son mejores y normalmente no te suelen perdonar los errores.

—En lo personal además ha empezado como un tiro, marcando un gol.

—Sí, la verdad que el inicio está siendo bueno. Me siento muy bien físicamente en todos aspectos. También con mucha confianza y espero seguir así.

—No sé si le han empezado ya incluso a llegar mensajes por el Fantasy...

—Sí, algún que otro mensaje he recibido sobre eso (ríe). Entonces, bueno, la gente que me tiene lo que quiere es que juegue bien para que les dé puntos.

—¿Qué objetivos individuales y colectivos se marca?

—Bueno, siempre lo digo, que intento siempre mejorar en parte mis cifras que siempre he hecho en años anteriores y bueno, sigo creciendo como futbolista y que lógicamente el equipo colectivamente vaya bien este año.

—Imagino que el objetivo claro del Elche es la permanencia cuanto antes.

—Sí, sí, vamos a ir a eso. Partido a partido, y a ver cómo se va desarrollando el año.

—¿Qué cree que ha cambiado en los últimos meses para estar jugando a este nivel?

—Bueno, al final encontrarte a gusto en un sitio que te dé la confianza, y luego creo que también tener ahora cerca a mi familia y amigos también hace que mentalmente esté mejor y bueno, al final creo que tengo todo lo que necesito aquí en el Elche. Por eso creo que luego en el campo se ve esa felicidad y lo cómodo que estoy.

—Precisamente le quería preguntar por eso, porque viene de la etapa del Valencia donde imagino que las cosas no salieron como esperaba.

—Bueno, al final también me lo tomo como un aprendizaje para seguir madurando como futbolista y como persona. Cuando va pasando tiempo y vas quemando etapas, pues bueno, creo que te vas haciendo mucho más maduro y creo que ahora soy otro jugador diferente. Al final, en diferentes sitios, por circunstancias que son ajenas a ti, pues tienes menos protagonismo del que te gustaría, las situaciones son diferentes y bueno, al final todo lo que pasó lo tomo como un aprendizaje para seguir creciendo como futbolista.

—Cuando fichó por el Valencia, estaba de camino a Elche y cambió de idea. Ahora, el tiempo le ha devuelto a ese lugar correcto.

—Sí, al final creo que esas son cosas del destino y también estoy agradecido por cuando se me volvió ofrecer la oportunidad de volver aquí al Elche, y la verdad es que no me arrepiento para nada.

—Hábleme un poco del míster, de Eder Sarabia, porque imagino que tiene que ser una persona muy especial.

—Sí, bueno, al final ha sido un entrenador muy importante y una persona muy importante a nivel profesional para mí, porque tanto en Andorra primero como aquí en el Elche ahora, venía de años difíciles y gracias a él me ha demostrado que tiene mucha confianza en mí y siempre he intentado devolvérsela, y estoy muy agradecido con él.

—Le vemos jugando por las dos bandas, tanto por la izquierda, por la derecha, de extremo, de carrilero...

—Sí, al final sí. Creo que me acostumbré a jugar en varias posiciones y mientras ayude al equipo y también le ayudo al míster, estoy feliz.

—Tiene una curiosidad y es que posee origen lituano, ¿no?

—Sí, bueno, mi madre sí que es parte de Lituania. Pero bueno, solo tengo la nacionalidad española de momento.

—¿Hay alguna posibilidad de que en un futuro pudiera, por ejemplo, jugar con la selección de Lituania?

—Algunas veces sí que me han llamado, pero bueno, la verdad es que como anteriormente siempre he ido a categorías inferiores con España, me gustaría seguir, para ver si algún día tengo la suerte de poder ir con la selección de nuevo.