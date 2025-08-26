Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Campos, posando en la Ciudad Deportiva de Buñol.

Pablo Campos, posando en la Ciudad Deportiva de Buñol. J. L. Bort

Pablo Campos no le teme a Mathew Ryan: «La competencia siempre es buena y le acogeremos como a uno más»

El portero del Levante habla de la llegada de un competidor para su puesto: «Estos partidos me han puesto a jugar y siento que confían en mí. Así que cuando venga, pues veremos qué pasa»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 23:30

Pablo Cuñat Campos (Valencia, 28-4-2002) regresó al Levante de su particular 'mili' tras dos años cedido en Amorebieta y Cartagena, donde ganó ... minutos y experiencia como portero en Segunda División, llegando a ir convocado con la selección española sub-21. El valenciano, que ha estado bajo palos en las dos primeras jornadas del regreso granota a Primera, se ha estrenado como levantinista y aspira a tener una larga carrera en el club de su vida. No obstante, la llegada de Mathew Ryan a Orriols le puede complicar las cosas a corto plazo.

