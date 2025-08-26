Pablo Campos no le teme a Mathew Ryan: «La competencia siempre es buena y le acogeremos como a uno más»

Pablo Cuñat Campos (Valencia, 28-4-2002) regresó al Levante de su particular 'mili' tras dos años cedido en Amorebieta y Cartagena, donde ganó ... minutos y experiencia como portero en Segunda División, llegando a ir convocado con la selección española sub-21. El valenciano, que ha estado bajo palos en las dos primeras jornadas del regreso granota a Primera, se ha estrenado como levantinista y aspira a tener una larga carrera en el club de su vida. No obstante, la llegada de Mathew Ryan a Orriols le puede complicar las cosas a corto plazo.

—¿Qué tal se está sintiendo en estos primeros partidos de Liga?

—Muy bien, la verdad. Muy contento. Sí que es verdad que al final no hemos conseguido puntuar, pero la verdad que personalmente contento y también contento por cómo veo al equipo, cómo lo veo trabajar y la verdad que muy contento.

—Encima además, recientemente renovado.

—Sí, estoy muy feliz porque era mi deseo quedarme aquí, yo llevo desde pequeño aquí y la verdad que es una sensación increíble poder jugar en el club que soñaba siempre desde pequeño, así que súper bien.

—¿Qué sintió en ese día del debut en Mendizorroza?

—Sí que es verdad que tenía un poco durante la semana ese ansia de que llegara el partido, durante el calentamiento un poco de... estaba un poco acelerado, pero sí, cuando empecé el partido me sentía preparado, me sentía que estaba bien. Así que me sentí bien, el partido fue bien, pero el resultado me manchó un poco el ánimo.

—Y luego, el debut en el Ciutat, encima contra el Barça.

—Sí, tenía muchas ganas de jugar en el Ciutat con el Levante, no lo había hecho nunca y contra el Barça justo que fue muy especial porque tengo ese pasado allí y bueno, pudo venir toda mi familia a verme, todos mis amigos, y por el ambientazo que había fue un partido muy especial y que lo disfruté mucho.

—No obstante, los resultados como dice no han ido bien y ahora el partido de Elche tiene que ser importantísimo.

—Sí, es un partido importante, pero bueno, como todo, ya te digo, el equipo está trabajando muy bien, estamos muy contentos por cómo está yendo el día a día, por las sensaciones, y aunque no han llegado los resultados, creo que el otro día salimos reforzados y estamos preparados para lo que viene. Estoy convencido de que los resultados van a acabar llegando más pronto que tarde.

—¿Qué principal diferencia ha notado en el cambio de Segunda División a Primera?

—Sobre todo en el ritmo, tienes mucho menos tiempo para ejecutar y para pensar, entonces, como se dice siempre, pensar antes de que te den el balón, porque aquí te comen a la hora de presionarte, porque son los mejores. Los del Barça jugaban muy rápido, muy en primeros toques, se movían mucho y quizás esa es un poco la diferencia, la velocidad.

—Salir cedido a Amorebieta y Cartagena le ha cambiado la vida, ¿no?

—Sí, fue una experiencia de jugársela un poco. Yo quería estar en el club y para eso creo que tenía que crecer y fue dar ese salto al fútbol profesional y tocaba salir cedido, así que la verdad es que salí muy reforzado en las dos cesiones. Fueron años también complicados, pero que a nivel personal salí reforzado.

—Además le tocó enfrentarse al Levante en un par de ocasiones.

—Era raro, la verdad, porque al final yo estaba defendiendo un club en ese momento estando cedido, pero yo sentía también como que mi club era el Levante y era como esas sensaciones encontradas de quiero hacer bien mi partido pero tampoco quiero fastidiarles mucho... Era difícil.

—¿Cómo siguió el ascenso del Levante?

—Estaba en casa con unos amigos y gritamos el gol mucho, fue muy bonito, la verdad, porque el Levante está ahora donde tiene que estar, en Primera División. Me hubiera gustado vivirlo con ellos en el campo, pero me alegré muchísimo.

Pablo Campos, durante la entrevista con LAS PROVINCIAS. J. L. Bort

—¿Cree que, hablando de las cesiones, es una fórmula que el club debería seguir apostando más con gente joven de la cantera?

—Sí, yo creo que es súper importante cuando eres joven que juegues mucho y aprendas, porque la mayoría de situaciones te pasan jugando, tanto lo bueno como lo malo, aprendes, creces y creo que es muy importante que si no van a tener una continuidad o creen que no la van a tener, que busquen las opciones de poder crecer fuera del club para luego volver aquí y estar preparados para dar el salto.

—Le pregunto por la cantera. ¿Qué tiene de especial formarse aquí en Buñol?

—Bueno, yo siempre lo he dicho, es un club muy familiar y para mí es sobre todo eso, sientes como que es tu casa y bajo mi experiencia, el buen trato que siempre han tenido conmigo, la importancia que le da la gente del club a cuidar a los niños y el trato con los padres, para mí por eso es una cantera muy buena y yo estoy súper agradecido de poder haberme formado aquí.

—Se están viendo los frutos del trabajo de aquí en Buñol en las convocatorias de la sub-21, que están yendo muchos canteranos del Levante, entre ellos usted, Marc Pubill y Andrés García.

—Pues súper contento, la verdad cuando en la lista del Europeo vi el nombre de Andrés y de Marc, sentí una felicidad increíble porque tenemos una amistad muy fuerte y ver gente que es de la casa también y que han luchado por llegar hasta ahí y ver que tus amigos también lo consiguen es muy bonito.

—¿Cree que en España se valora suficientemente el trabajo que se hace aquí en la cantera del Levante?

—Yo creo que se valora bien, pero también es que hay muchos fichajes, es decir, viene un Barça o Madrid, y fichan a cadetes o juveniles del Levante, y creo que eso también es una prueba de que el trabajo se está haciendo muy bien. Es muy difícil competir con esas canteras, porque a lo mejor no llegan al primer equipo del Levante porque se los han robado por así decirlo de antes, pero yo creo que el Levante está haciendo las cosas bien y desde hace tiempo estamos haciendo las cosas bien y están saliendo muchos jugadores y yo creo que sí que se nos respeta a nivel de cantera mucho más que antes.

—Cuénteme qué siente cuando se pone esa camiseta de la selección española.

—Es un sentimiento muy bonito, la verdad, cuando te ponen el himno antes de jugar... Es una sensación que sueñas toda la vida, y representar a tu país es muy difícil de describir, pero es una sensación que te llena de orgullo porque sabes que no solo representas a un equipo, sino que estás representando a un país entero y la verdad que mucho orgullo.

—Si pudiera fichar a algún compañero de la sub-21 para el Levante, ¿a quién se traería?

—Bueno, yo me traería a Marc y a Andrés claro, que son mis amigos y son dos pepinos de jugadores, así que los traería.

—Hablando también de fichajes, quedan pocos días para que se cierre el mercado y el club ha fichado a Mathew Ryan. ¿Todo ese ruido, le afecta en algo?

—No, no, para nada. La verdad que tengo que concentrarme bien en el día a día, en ayudar a lo que haga el equipo. Quien venga, bienvenido sea, porque la competencia siempre es buena y le acogeremos como a uno más. Tengo que centrarme en mí, en mejorar cada día, en aportar todo lo que puedo aportar y ya está.

—¿El cuerpo técnico le ha transmitido esa confianza de que va a seguir jugando, o se empieza desde cero?

—Bueno, no se ha hablado, como nos centramos en el día a día, pues tampoco se ha hablado nada. La confianza de ellos la siento, porque estos partidos me han puesto a jugar y siento que confían en mí, tanto ellos como en el club. Así que cuando venga, pues veremos qué pasa.

—También han salido rumores de que Carlos Álvarez se podría ir.

—No lo hablamos mucho, no le damos esa importancia, porque los rumores salen siempre de mil jugadores y nos centramos en el día a día. No hablamos mucho y cuando ya sea oficial, si se hace, nos afectaría un poco más, porque para nosotros es un jugador importante. Pero hasta entonces no se habla mucho en el vestuario.

—¿Cómo es su relación con Julián Calero?

—Nos aprieta y nos mima cuando toca, un poco de todo. Sí que en los entrenamientos nos aprieta, porque es un hombre exigente que ve mucho al fútbol y quiere sacar el máximo de sus jugadores. Creo que es lo correcto que nos apriete. Pero cuando te tiene que dar cariño y te tiene que reforzar lo que has hecho bien, te lo refuerza también. Así que en ese aspecto, muy contento.

—¿Qué objetivos, individual y colectivamente, se marca para esta temporada?

—Colectivamente, conseguir la permanencia, porque creo que podemos hacerlo, tenemos un equipo para hacerlo. Creo que lo vamos a hacer y ese es el principal objetivo. Individualmente, crecer mucho como futbolista, aportar todo lo que pueda al club y hacer una buena temporada. Con el objetivo de la permanencia entre ceja y ceja.

—¿En qué se centra ahora en ese margen de mejora?

—Me intento centrar un poco en todos los aspectos que cada rival tiene. En esta semana nos centramos en eso en concreto. Entonces creo que tengo que mejorar bastantes cosas, en el sentido que no soy perfecto en ninguna y siempre intento buscar el detalle. Pero bueno, ya te digo, intento centrarme más en el rival que nos viene y basar en la mejora en ese partido.

—¿Es de los que mira redes sociales después de los partidos?

—Intento no mirar mucho, porque creo que no aportan nada y quien diga que no le afecta, yo creo que no dice la verdad, porque algo como mínimo siempre te afecta. Tanto para bien como para mal, porque al final cuando las cosas son buenas te puede incluso hacerte crecer. Intento no mirar nada, centrarme en trabajar yo, en jugar bien y poco más. La opinión de la gente en que confío mucho es la que me importa y ya está.

—Como portero, ¿le viene mejor el sistema del Levante de cinco defensas?

—Es diferente, la verdad. Te puede ayudar en ciertas acciones y te puede quitar en otras. Pero bueno, te diría que me siento igual de cómodo jugando con cinco que con cuatro, porque como te digo tienes unas ventajas y unas desventajas en los dos sistemas.

—¿Cuánto énfasis le pone un portero joven en saber jugar con los pies?

—A mí el juego de pies es un tema que creo que domino bastante y que me gusta mucho. Para mí lo importante de un portero es parar, pero sí que es verdad que ahora se buscan porteros que sean completos, que no solo paren, sino que entiendan bien el juego, que jueguen bien con los pies, que dominen los espacios y que ayuden al compañero con la comunicación. Entonces intento ser el portero más completo posible que creo que es lo que me puede hacer diferente.

—¿Qué consejo le daría a un niño que esté empezando a jugar de portero?

—Ser portero no es fácil. Le diría que trabaje mucho, que al final creo que el trabajo siempre da sus frutos y que crea en el mismo, que tenga personalidad y trabajo y crea en él mismo, porque al final las cosas acaban llegando y que aprenda también de los errores, que al final vamos a tener muchos y hasta los mejores del mundo los tienen. Tiene que tomar también como algo natural esos errores.

—Por cierto, ¿cómo empezó a jugar de portero?

—Pues yo jugaba con mi primo, me acuerdo ahí en la calle, jugábamos en el parque. Y yo era un chico muy nervioso y mi madre quería apuntar al fútbol. Llegamos y no había casi plazas y me dijeron que solo quedaba para jugar de portero, y fui portero y ya está. El primer año no me gustaba mucho, pero le fui cogiendo el gusto a tirarme y seguí. De niño es más complicado porque quieres correr, quieres salir, quieres meter goles, y al final tus ídolos son Messi, Cristiano y toda esa gente, y quieres hacer lo que hacen ellos y todo el mundo habla de ellos. Quieres jugar de jugador, pero creo que los porteros tenemos algo diferente dentro que nos hace ser porteros. Y a mí en este caso fue empezar así, pero decidí no cambiarme y al final se lleva dentro y se descubre.

—Se dice que los porteros están un poco locos.

—Bueno, tengo mis cosas, la verdad (ríe).

—¿Algún referente en la portería?

—De pequeño miraba mucho a Iker Casillas y a Víctor Valdés, pero en el fútbol moderno me gusta mucho Marc-André ter Stegen porque es un portero muy completo y creo que domina todos los aspectos del juego.

—Para acabar, ¿qué mensaje le manda a la afición?

—Que sigan apoyándonos como lo están haciendo porque son muy importantes para nosotros, el otro día nos dieron una fuerza increíble. Transmitirles también tranquilidad y confianza porque estamos haciendo las cosas muy bien, estamos entrenando muy bien y que estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante, que solo son dos partidos donde creo que el equipo ha dado buena cara y que vamos a ir a Elche con todo a por los tres puntos. Así que confianza, tranquilidad y agradecimiento de todo el apoyo que nos están dando.