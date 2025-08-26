El Benfica viene a por Carlos Álvarez

Lo que parecía que iba a ser un cierre de mercado tranquilo en el Levante en términos de salidas, sin rumores que colocaran a ... algunos de las estrellas granotas en otros equipos, finalmente podría tener un desenlace amargo, ya que tal y como avanza Radio Marca, el Benfica portugués está en negociaciones avanzadas por Carlos Álvarez.

El héroe del ascenso con su golazo en Burgos, que tiene una cláusula de 25 millones de euros, vería con buenos ojos unirse a un equipo Champions. Eso sí, el Sevilla conserva el 40% de sus derechos. Al cierre de esta edición, todavía no hay nada firmado, pero las negociaciones van en serio y el Levante está abierto a dar salida a una de sus mayores estrellas si se alcanza un acuerdo beneficioso para todas las partes, con un precio que ronde la cláusula de rescisión.

Uno de los factores que puede ser decisivo para esta operación es el hecho de si el Benfica consigue clasificarse finalmente para la fase de grupos de la Champions, ya que este miércoles juega el partido de vuelta de la previa contra el Fenerbahce, habiendo empatado a cero en la ida en Turquía. Si los portugueses sellan su clasificación a la máxima competición europea de clubes, tendrán un mayor poder de negociación tanto en proyecto como en términos económicos por los ingresos que conseguirán. En cambio, si caen a la Europa League con una derrota, la situación podría cambiar y Carlos Álvarez no estar tan interesado en un traspaso.