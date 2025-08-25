Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Olasagasti entrenando con el Levante. LUD

Olasagasti ya está de vuelta

El fichaje granota, que cayó lesionado durante la pretemporada, ya vuelve a entrenar con el grupo para preparar el partido frente al Elche

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:02

El Levante ya ha comenzado a preparar su tercer compromiso liguero tras las derrotas frente Alavés y Barça. Con el Elche como próximo objetivo, los ... de Calero han iniciado los entrenamientos para un partido clave, tal y como destacaba Morales tras la derrota ante el conjunto de Flick: «El viernes tenemos un partido que puede marcar mucho, tenemos que sumar, no podemos dejar que pasen los partidos y tener el casillero a cero».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  3. 3 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  4. 4 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  7. 7 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  8. 8 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  9. 9 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  10. 10

    CA Osasuna - Valencia CF: una inquietante sospecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Olasagasti ya está de vuelta

Olasagasti ya está de vuelta