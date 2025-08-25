Olasagasti ya está de vuelta

El Levante ya ha comenzado a preparar su tercer compromiso liguero tras las derrotas frente Alavés y Barça. Con el Elche como próximo objetivo, los ... de Calero han iniciado los entrenamientos para un partido clave, tal y como destacaba Morales tras la derrota ante el conjunto de Flick: «El viernes tenemos un partido que puede marcar mucho, tenemos que sumar, no podemos dejar que pasen los partidos y tener el casillero a cero».

En la primera sesión, el técnico levantinista contó con una de las grandes incorporaciones de su equipo esta temporada, Olasagasti. El mediocentro abandonó la Real Sociedad, su club desde niño, a cambio de 550.000 euros, cifra que el conjunto de Orriols abonará la próxima temporada. Tras debutar en pretemporada frente al Teruel, el vasco sufrió molestias en el recto femoral de la pierna izquierda, que le obligaron a perderse el inicio liguero del Levante.

Después de casi tres semanas apartado del grupo, «Olasa» ha regresado a los entrenamientos con normalidad y podrá entrar en la convocatoria para el duelo en el Martínez Valero. Una cita en la que el Levante necesita sumar para no llegar en blanco al parón de selecciones.

Sigue el overbooking en la enfermería

El Levante no ha comenzado de la mejor manera su regreso a Primera División. Tras dos encuentros, los de Calero no han conseguido sumar ningún punto. Aunque las sensaciones no son del todo malas, hay dos factores que están lastrando los resultados de los azulgranas: el descuento y las bajas. Aunque puedan parecer asuntos distintos, están estrechamente vinculados. En ambos partidos, el Levante llegó al minuto 90 con empate en el marcador y, tras el tiempo añadido, recibió un gol que le costó el empate. Esta debilidad lleva a mirar hacia la enfermería, un debe de la pretemporada granota.

Durante el verano, hasta siete jugadores pasaron por la enfermería: los ya recuperados Carlos Álvarez, Matías Moreno y Olasagasti, y los que continúan recuperándose, Matturro, Koyalipou y Alfonso Pastor. Estas numerosas bajas en un tramo tan corto de temporada suponen un gran problema para Calero a la hora de gestionar los minutos de la plantilla, sumándose además la poca experiencia de los jugadores que ingresan desde el banquillo, lo que explica los 0 puntos en la clasificación. Con la recuperación de Olasagasti, se espera que el resto de jugadores vuelva progresivamente y que, así, se pueda evaluar a la plantilla de Calero en todas sus condiciones.