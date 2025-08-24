Morales: «El viernes tenemos un partido ante el Elche de los que pueden marcar mucho»

Marc Escribano Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 16:45 Comenta Compartir

José Luis Morales, a sus 38 años, se siente igual de bien que siempre. Y lo refrendó con un gol ante el Barça, en el regreso del Ciutat de València a la Primera División. El Comandante tomó la responsabilidad de lanzar el penalti y superó a Joan García, estrenando su casillero personal de esta temporada, aunque a la postre, no sirvió para sumar ningún ponto tras la remontada del equipo de Hansi Flick.

Al terminar el encuentro, el veterano delantero dio la cara en la zona mixta del estadio: «No estamos felices, porque no hemos conseguido el resultado que queríamos. Hemos estado muy cerca, pero al final esos pequeños detalles hacen que se nos vaya el partido, y más después del gran esfuerzo del equipo, que ha sido muy solidario y se ha sacrificado tanto en defensa como en ataque. Pero estos son muy buenos, y si no estás 100% metido en cualquier detallito, se te va el partido. Porque el plan de partido ha sido casi perfecto, hasta el 2-0. Creo que los primeros 45 minutos lo hemos conseguido, incluso con el 2-1 hemos tenido algunas. Y bueno, es verdad que durante la segunda parte nos ha faltado quizá darles algún susto. Pero bueno, feliz por lo que hemos conseguido, por lo que hemos trabajado y por lo que hemos conseguido transmitir a nuestros aficionados».

Preguntado por la falta de refuerzos y el cierre del mercado, el Comandante fue sincero. «Tenemos jugadores que están lesionados y que no se les puede inscribir. Al final sabemos cómo es el mes de agosto, que hasta que no termine, no sabes con quién vas a contar y con quién no. El club está haciendo todo lo que puede. Pero bueno, hemos competido, y seguramente durante la semana saquemos conclusiones positivas también. El viernes tenemos un partido, aunque sea a principio de temporada, de los que pueden marcar mucho. Y va a ser un rival que va a estar ahí peleando por la permanencia con nosotros. A intentar sumar los primeros puntos, que también para el parón nos puede servir y venir bien», señaló el capitán.

«Quizá la semana pasada hicimos menos cosas bien, pero estuvimos cerca también de conseguir al menos un empate. Pero eso nos va en el descuento igual que en este. En Primera hay que estar metido un 120% todo lo que dura el partido, porque en cualquier momento se te puede escapar. Pero bueno, no nos olvidemos que es el vigente campeón de Liga, semifinalista de Champions de la temporada pasada, y uno de los mejores equipos del mundo. Que le hemos plantado cara hasta el 92, que nos ha marcado el tercero», añadió después.

Morales tiene claro que el partido del Elche de este viernes es fundamental. «Tenemos que sumar, no podemos dejar que pasen los partidos y tener el casillero a cero, porque van pasando los días y van pasando las jornadas. La semana que viene tenemos un partido muy importante en el que tenemos que intentar sumar. Seguramente después del parón, ya con el mes de agosto terminado, con todas las inscripciones que pueda hacer el equipo, con la plantilla ya cerrada y con la recuperación de los jugadores que están lesionados, tirar para adelante y hacer todo lo posible para mantener al equipo en primera», destacó el Comandante, que habló de sus sensaciones personales: «Me encuentro muy bien, creo que gran parte de ese sentirme bien va acompañado de la felicidad personal de poder estar en el club que me lo ha dado todo, de la paternidad, de ver crecer a mi hijo, de estar aquí toda mi familia, de estar con mis amigos y al final todo suma. Las piernas me están respondiendo, el cuerpo me está respondiendo, y la cabeza me va bien, creo».