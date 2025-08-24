Calero: «No quiero que perdamos confianza por no sacar puntos»

Julián Calero atendió a los medios de comunicación tras el partido y se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores, aunque lógicamente molesto por ... el resultado. «El primero viene de un córner, pero es un tiro desde fuera del área que ha salido descomunal. El segundo sí que es el balón parado, que es algo que nos ha penalizado en estos partidos. Creo que después de todo el esfuerzo que hemos hecho, se te escape por ahí, y más ante un equipo como el Barça con todo lo que hemos tenido que trabajar y de hacer un partido como el que hemos hecho. Ellos tienen tanta calidad, y sin hacer un gran partido, nos han acabado ganando. Hemos perdido los dos primeros partidos en el 91, es una señal. Estamos en modo equipo nuevo de la categoría. Habría sido más justo tener algo de puntos en el saco, pero así es el fútbol. Ha sido un partido en el que no puedo destacar a nadie. Ha sido un partido extraordinario», dijo el técnico granota.

«El equipo tiene que creerse que está aquí por algo. Tenemos que seguir hacia delante, y estamos esperando a recuperar jugadores y completar la plantilla. El trabajo de todos ha sido fenomenal, y sí, Manu Sánchez ha estado fenomenal con Lamine. Esto le tiene que valer al equipo para que sepan que estamos aquí», destacó el madrileño. «No, vamos a pasar página muy rápido. Le voy a obligar a hacerlo, perder con el Barça entra dentro de la normalidad, y el primero estaba finiquitado ya. Nosotros sabemos cómo tenemos que trabajar en el día a día, pero claro, las derrotas nunca gustan, sean contra quien sean. Tenemos que sacar lecturas positivas, el equipo debe de mejorar claro, pero dentro de esa mejora, coger una línea en la que pueda empezar a sumar», señaló Calero.

«Era un plan de partido especial el de hoy, ellos tienen muy adelantada la defensa. Tuvimos posibilidades importantes en transición, y ellos tiran muy bien ese fuera de juego y alguna vez nos precipitamos, y en otras no elegimos bien. Era la idea de partido de hoy, porque nos tenemos que acostumbrar a esto. Hemos conseguido hacerle daño al Barça, sabíamos que ellos casi siempre te terminan marcando. Se lo hemos hecho, pero el daño nos lo han devuelto en la segunda parte», afirmó el entrenador.

«El camino es evidente. Tenemos que agarrarnos a nuestras armas y nuestras armas son el trabajo colectivo. Evidentemente es un cero de seis y eso es una realidad que no engaña a nadie. De sensaciones no se vive, se vive de puntos. No quiero que mi equipo pierda confianza por no sacar puntos, tenemos que acostumbrarnos a vivir en el barro y en la zona baja de la clasificación. Cualquier partido va a ser muy complicado. La direción deportiva sabe que tenemos que completar el equipo y hay varias posiciones, porque hoy en el medio no teníamos muchas posibilidades, aunque estaban haciendo un buen partido Oriol Rey y Pablo Martínez, pero nos hacía falta quizá un poco de oxígeno. Y en la portería, por si pasa alguna cosa», sentenció el granota.