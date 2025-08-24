Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, en la banda. Iván Arlandis
Calero: «No quiero que perdamos confianza por no sacar puntos»

«Tenemos que acostumbrarnos a vivir en el barro y en la zona baja de la clasificación», dice el técnico granota, contento con el esfuerzo

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:27

Julián Calero atendió a los medios de comunicación tras el partido y se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores, aunque lógicamente molesto por ... el resultado. «El primero viene de un córner, pero es un tiro desde fuera del área que ha salido descomunal. El segundo sí que es el balón parado, que es algo que nos ha penalizado en estos partidos. Creo que después de todo el esfuerzo que hemos hecho, se te escape por ahí, y más ante un equipo como el Barça con todo lo que hemos tenido que trabajar y de hacer un partido como el que hemos hecho. Ellos tienen tanta calidad, y sin hacer un gran partido, nos han acabado ganando. Hemos perdido los dos primeros partidos en el 91, es una señal. Estamos en modo equipo nuevo de la categoría. Habría sido más justo tener algo de puntos en el saco, pero así es el fútbol. Ha sido un partido en el que no puedo destacar a nadie. Ha sido un partido extraordinario», dijo el técnico granota.

