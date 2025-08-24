Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manu Sánchez defiende una acción contra Lamine Yamal. EFE

El 1x1 del Levante-Barcelona: Ningún suspenso y seis notables

El MVP se lo lleva Manu Sánchez, que a nivel defensivo estuvo imperial y frenó a Lamine hasta que se le agotó la gasolina

Marcos Sánchez

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:51

El Levante hizo el partido que le tocaba. Atrás, replegados y buscando un contragolpe que hiciese daño al Barcelona. La mala suerte se cebó con ... los granotas que se fueron de vacío tras un gran esfuerzo durante noventa minutos y con un gol en propia de Elgezabal sucumbían en el descuento.

