El 1x1 del Levante-Barcelona: Ningún suspenso y seis notables

El Levante hizo el partido que le tocaba. Atrás, replegados y buscando un contragolpe que hiciese daño al Barcelona. La mala suerte se cebó con ... los granotas que se fueron de vacío tras un gran esfuerzo durante noventa minutos y con un gol en propia de Elgezabal sucumbían en el descuento.

Pablo Cuñat Portero Correcto (6)

La nube de jugadores y un mal movimiento provocó que reaccionase tarde al disparo. En el segundo tanto se quedó bajo los palos tras el centro y lo pagó caro con un remate a bocajarro en el que poco pudo hacer. Con una gran parada evitó el tanto del desempate de los de Flick.

Jeremy Toljan Carrilero derecho Puñal (7)

Brilló más en la primera parte que en la segunda. Recibió el centro de Manu Sánchez y de primeras le dio un excelente pase a Iván Romero en el gol. Defensivamente se mostró muy sólido, evitando las internadas de Raphinha y fue un auténtico pulmón en la banda derecha del Levante.

Dela Central Férreo (6)

Mostró a un gran nivel y pese a que no fue tan excelso como Elgezabal, por arriba se mostró imbatible. Bien posicionado y ayudando cerrando los espacios o tapando los tiros de los delanteros culés. Además, de ser un total incordio durante todo el encuentro para Ferrán Torres.

Elgezabal Central Líder (6)

El líder de la defensa del Levante, siempre bien colocado, despejando todo balón que le llegaba al área y achicando cualquier espacio para los delanteros del Barça. Tuvo la mala suerte de que se marcó en propia en el descuento en una acción totalmente desafortunada tras un centro.

Jorge Cabello Central Superado (5)

Posiblemente fue el eslabón más débil en la defensa del Levante en el partido. Se vio superado en muchas ocasiones y sufrió mucho en defensa. En la segunda parte se le vieron las costuras cuando el Barcelona apretó más y en muchas ocasiones le pillaron descolocado tras un ataque.

Manu Sánchez Carrilero izquierdo MVP (8)

Imperial en defensa, decisivo en ataque. Secó a Lamine Yamal en la primera parte y en la contra del gol le puso un centro medido a Toljan, que le cedió el balón a Iván Romero. Más de lo mismo en el segundo tiempo con más acciones defensivas que ofensivas, pero siendo el claro MVP.

Oriol Rey Centrocampista Controlador (7)

La brújula del Levante en el centro del campo, cuando los granotas robaban en campo contrario y salir a la contra. Dio claridad para armar sin pensar los contragolpes y así consiguió que el equipo anotase dos tantos. Sin embargo, no fue suficiente el esfuerzo de todos ellos.

Pablo Martínez Centrocampista Trabajador (7)

Era un partido de bajar al barro y Pablo Martínez lo sabía. De ahí, que fuese omnipresente en todo el campo, de un lado a otro y basculando con el objetivo de cerrar los espacios al extremo al Barça y apoyar al lateral. Su despliegue físico y defensivo fue total y acabó totalmente fundido.

Roger Brugué Extremo izquierdo Incansable (6)

Acabó totalmente fundido. No negoció un esfuerzo ni en defensa ni en ataque y estuvo activo durante todo el encuentro. Al igual que sus compañeros tuvo acciones en cuentagotas a la contra, pero su trabajo defensivo fue inmenso y como el resto acabó despagado tras el final.

Morales Extremo derecho Desacertado (6)

No fue el mejor partido de Morales. El delantero granota tuvo varias ocasiones de gol y no supo aprovecharlas debido a la mala toma de decisiones en las acciones y la falta de velocidad en ataque. Aun así, no falló y anotó el penalti desde los once metros para hacer soñar al Levante.

Iván Romero Delantero Efectivo (7)

Hizo lo que le tocaba. Se sumó en las ayudas defensivas cayendo a banda izquierda y salió rápido como una bala cuando el Levante recuperaba. Rompió a Cubarsí con una gran finta y anotó el gol que encendió al Ciutat. En la segunda parte pagó caro el esfuerzo físico tan elevado que desplegó.

Carlos Álvarez Extremo derecho Fuera de ritmo (5)

Entró la estrella del Levante, sin embargo, se le notó que no está al tono físico adecuado de sus compañeros y perdió el balón en alguna contra.

Diego Pampín Carrilero izquierdo Dominado (5)

Sustituyó a Manu Sánchez que fue el mejor y tuvo la difícil papeleta de defender a Lamine con el que acabó totalmente superado y con amarilla.

Carlos Espí Delantero Desubicado (5)

No tuvo oportunidad alguna clara de gol por el contexto del partido y cayó en varias ocasiones en el fuera de juego táctico del Barcelona.

Víctor García Carrilero derecho Sin tiempo (5)

Dio sus primeros destellos de calidad en el poco tiempo que lleva en el Levante, filtró buenos pases, aunque los ataques no llegasen a nada.

Iker Losada Centrocampista Destellos (5)

Sustituyó a Toljan en el carril derecho, pero en los pocos minutos que tuvo, lo único que pudo hacer es defender sin especial brillantez en ello.

Julián Calero Entrenador Maestro táctico (7)

Planteó el partido táctico que le tocaba al Levante. Juntitos atrás, replegados y buscando contragolpes para hacer daño al Barcelona.