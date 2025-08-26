El Levante hace oficial el fichaje de Mathew Ryan

El Levante ya ha conseguido el primero de sus objetivos en este cierre de mercado de fichajes, que era firmar a un portero. Julián Calero ... había pedido a viva voz un guardameta veterano y con experiencia en Primera División, y el elegido finalmente ha sido Mathew Ryan (Plumpton, Australia, 8-4-1992), quien fuera guardameta del Valencia entre 2015 y 2017. La contratación del australiano —de 33 años y 184 centímetros de estatura— le convierte en el décimo fichaje del Levante en la presente temporada. Su contrato será hasta junio de 2026, firmando por una única campaña, con opción a ampliar por otra más en base a objetivos relacionadas con la permanencia en la élite.

El historial de Ryan es bastante largo y desde luego cumple con los requisitos que sobre el papel demandaba el cuerpo técnico granota. Hay que tener en cuenta que el internacional australiano ha pasado por más de una docena de equipos —entre ellos, algunos como Arsenal, Roma, Brighton, Brujas, Genk o Copenhague— y que ya sabe además lo que es jugar en la Primera División española, ya que además de su paso por el club de Mestalla, también defendió los colores de la Real Sociedad en la temporada 2021-22. Uno de los factores que ha ayudado a su contratación también es el hecho de que, a pesar de ser australiano, maneja el idioma español de forma perfecta por sus etapas en LaLiga y no tendrá esa temida barrera del lenguaje. Viene téoricamente para hacerse con la titularidad en la portería azulgrana, en detrimento del joven Pablo Campos, que se vería relevado a un rol secundario con más protagonismo en la Copa del Rey.

Ryan, hace un año, firmó por la Roma, pero a mitad de curso, se marchó traspasado al Lens francés, donde firmó unos buenos números que avalan su llegada al Levante. En 14 apariciones con el club de la Ligue 1 gala, encajó 17 tantos y dejó su portería a cero en seis ocasiones. Además, con la selección de Australia ha jugado un centenar de partidos, entre ellos tres Mundiales diferentes: 2014, 2018 y 2022. De hecho, uno de sus objetivos en el Levante, más allá de ayudar a conseguir que el equipo de Orriols selle la permanencia en la élite española, es preparse para llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista del próximo verano de 2026, que se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México.

«Estoy muy feliz, porque el proyecto del Levante me ilusiona. Sé muy bien del éxito del año pasado con el ascenso a Primera, y ahora llego aquí con la intención de ayudar al máximo a los compañeros. Por lo visto en los dos primeros partidos, hay oportunidades de lograr la permanencia, yo quiero aportar lo que tengo para que así sea. Tengo una buena trayectoria, y mucha experiencia. Voy a competir para ayudar y crear un ambiente bueno, de éxito. Vengo con mucha hambre todavía, y ya estoy con muchas ganas de iniciar el trabajo», dijo el propio Ryan a su llegada a Valencia antes incluso de que se hiciera oficial su fichaje por el Levante, tras salir de la firma de los documentos necesarios.

El australiano, que tenía el deseo de regresar a España, volverá además a Valencia, lugar que bien conoce ya de su etapa en el otro equipo de la ciudad. Su adaptación, por tanto, será rápida y se plantea incluso la posibilidad de que pueda estar ya bajo palos ante el Elche este mismo viernes. Cabe recordar, por ejemplo, que Calero ya alineó a Manu Sánchez —no el actual lateral izquierdo, el otro que era lateral diestro, que juega ahora en el Ceuta— la pasada temporada nada más llegar de Polonia casi sin completar entrenamientos, por lo que al técnico granota no le tiembla el pulso a la hora de poner en el once inicial a sus fichajes deseados. Esto, por tanto, le costaría el puesto al joven Pablo Campos.