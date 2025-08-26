Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mathew Ryan, con el Lens en su etapa más reciente en la Ligue 1. RC Lens

El Levante hace oficial el fichaje de Mathew Ryan

El club granota incorpora al australiano de 33 años por una temporada con otra opcional. El exvalencianista firma libre tras hacer un buen año en el Lens francés y con el objetivo de llegar en buena forma al Mundial de 2026

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 23:29

El Levante ya ha conseguido el primero de sus objetivos en este cierre de mercado de fichajes, que era firmar a un portero. Julián Calero ... había pedido a viva voz un guardameta veterano y con experiencia en Primera División, y el elegido finalmente ha sido Mathew Ryan (Plumpton, Australia, 8-4-1992), quien fuera guardameta del Valencia entre 2015 y 2017. La contratación del australiano —de 33 años y 184 centímetros de estatura— le convierte en el décimo fichaje del Levante en la presente temporada. Su contrato será hasta junio de 2026, firmando por una única campaña, con opción a ampliar por otra más en base a objetivos relacionadas con la permanencia en la élite.

