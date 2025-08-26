El exvalencianista Ryan, a punto de firmar por el Levante

El Levante ya tiene portero. Julián Calero quería un guardameta con experiencia en Primera y el elegido es Matt Ryan, quien fuera guardameta del Valencia ... entre 2015 y 2017. La contratación del australiano, de 33 años, no está cerrada pero es sólo cuestión de formalismos y se da por hecho que se convertirá en nuevo jugador levantinista hasta junio de 2026.

El historial de Ryan es bastante largo y desde luego cumple con los requisitos que sobre el papel demanda el técnico granota. Hay que tener en cuenta que Mathew David Ryan (Sidney, 8 de abril de 1992) ha pasado por más de una docena de equipos y que ya sabe además lo que es jugar en la primera división española, ya que además de su paso por el club de Mestalla también defendió los colores de la Real Sociedad. Viene téoricamente para hacerse con la titularidad en la portería azulgrana.

Brujas, Valencia, Genk, Brighton, Arsenal, Real Sociedad, Copenhague, AZ Alkmaar, Roma y Lens forman parte de su amplio curriculum, además de haber disputado más de cien partidos con la selección australiana, participando en tres mundiales y acumulando diversos trofeos individuales, además de haber conquistado con el Brujas la Copa de Bélgica.