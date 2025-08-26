Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ryan, en un entrenamiento con el Valencia. EFE

El exvalencianista Ryan, a punto de firmar por el Levante

El guardameta australiano tiene 33 años y actualmente estaba sin equipo

R. D.

Martes, 26 de agosto 2025, 10:18

El Levante ya tiene portero. Julián Calero quería un guardameta con experiencia en Primera y el elegido es Matt Ryan, quien fuera guardameta del Valencia ... entre 2015 y 2017. La contratación del australiano, de 33 años, no está cerrada pero es sólo cuestión de formalismos y se da por hecho que se convertirá en nuevo jugador levantinista hasta junio de 2026.

