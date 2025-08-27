Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mathew Ryan posando con su nueva camiseta. LUD

Mathew Ryan: «He visto al equipo y hay razones para estar ilusionado»

El nuevo portero granota se encuentra muy ilusionado de volver a la liga, «muy top», y de pertenecer al proyecto del Levante

Pablo Lara

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:33

Mathew Ryan ya es nuevo jugador del Levante, firmando por una temporada más otra opcional. Desde esta mañana, el portero internacional australiano forma parte de la familia granota y ya ha pisado el verde del Ciutat, que será su nueva casa. Con la mirada puesta en el partido del viernes frente al Elche, el experimentado meta se incorporará a los entrenamientos, a la espera de su inscripción y de que Calero decida entre él y Cuñat quién partirá de inicio.

El que fuera guardameta del Valencia y Real Sociedad entre muchos clubes a los que ha defendido, ha declarado estar « muy ilusionado y contento por volver a una liga muy top y estar en un proyecto como el del Levante UD«. Su misión es clara: »Vengo para ayudar al equipo a conseguir los retos de esta temporada«.

El australiano, con un acuerdo ya cerrado hace semanas con el Levante y a la espera de que el club apostara por su incorporación, no ha apartado su mirada del televisor para empaparse de la forma de jugar de los granotas: «He visto los dos partidos del equipo y hay mucho para estar ilusionado. En ambos encuentros podríamos haber sacado algo más con un poco más de suerte», ha afirmado.

El nuevo guardameta, que ha asegurado que conoce bien a Koyalipou, «de la temporada pasada jugando con él» y a Olasagasti de su etapa en la Real Sociedad, ha mandado un mensaje a la afición: «Hola Granotes, estoy muy contento de estar aquí, tengo muchas ganas de veros en el estadio y espero que podamos ganar muchos partidos en casa y fuera. ¡Macho Levante!», ha concluido.

