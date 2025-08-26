El Levante remite al Benfica a la cláusula de Carlos Álvarez, que es de 25 millones

Marc Escribano Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 19:24 Comenta Compartir

El levantinismo esperaba tener un cierre de mercado de fichajes tranquilo en términos de salidas, pero el interés del Benfica portugués por Carlos Álvarez ha puesto en alerta a muchos aficionados granotas, que temen perder a su estrella. El héroe del ascenso con su golazo en Burgos ha recibido la propuesta para unirse a un equipo de gran nivel, aunque no tiene del todo claro el querer dejar España para irse a jugar a Portugal. Según medios lusos, la primera oferta del Benfica ronda los 20 millones, con un pago inicial de 15 'kilos' con otros cinco en variables a futuro por rendimiento. Ante esto, la postura del Levante ha sido clara. Cláusula, o nada. Y es que el andaluz tiene una precio estipulado de 25 millones de euros.

«No hay ninguna propuesta en firme. En principio sí, nos remitimos a la cláusula. El club no tiene necesidad de vender. El mercado está abierto, nosotros confiamos mucho en él, es nuestro jugador franquicia y vamos a ver qué pasa», señaló Héctor Rodas, miembro de la dirección deportiva granota. Eso sí, hay un factor a tener en cuenta, que es que el Sevilla conserva el 40% de sus derechos. En el caso de que se cerrara por ese precio de 25 millones, el Levante ingresaría sólo 15, ya que los otros 10 irían a parar a las arcas del Sánchez Pizjuán, que caerían como agua de mayo para aliviar sus problemas con las inscripciones.

No obstante, uno de los factores que puede ser decisivo para esta operación es el hecho de si el Benfica consigue clasificarse finalmente para la fase de grupos de la Champions League, ya que este miércoles juega el partido de vuelta de la previa contra el Fenerbahce (21 horas), habiendo empatado a cero en la ida en Turquía. Si los portugueses sellan su clasificación a la máxima competición europea de clubes, tendrán un mayor poder de negociación tanto en proyecto como en términos económicos por los ingresos que conseguirán. En cambio, si caen a la Europa League con una derrota, la situación podría cambiar y Carlos Álvarez no estar tan interesado en un traspaso.