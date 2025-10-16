Eva Alonso: «Nuestro objetivo es salir de ahí abajo y tienes esa presión, pero hay que usarlo en positivo» «No nos va a faltar es esa energía de volver a competir», asegura la futbolista del Levante femenino tras una crítica situación en la clasificación y en la previa del partido contra el Real Madrid

Eric Martín Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 18:47

El mal inicio de temporada del Levante femenino no pasa inadvertido a ojos de nadie, ni si quiera para las futbolistas, que saben que este balance de 1 punto de 21 posible no entraban en los planes. Eva Alonso, como una de las capitanas, asumió como portavoz del equipo este jueves, en la previa de una jornada que ha de enfrentarles al Real Madrid. «No es el mejor inicio, eso lo tenemos todas claro, pero ha habido cambios y siempre que vienen cambios es un ciclo nuevo, para lo bueno y para lo malo. Nosotras intentamos recoger lo bueno. Tenemos muchas ganas y sobre todo sabemos que va a ser la base del trabajo», valoró la jugadora.

Esta coyuntura ha provocado ya la destitución de la entrenadora Emily Lima, sobre la que Eva Alonso solo juzgó que se debía a «ideas diferentes». «Si cuadran, te adaptas bien, obtienes resultados y siempre es positivo. En este caso ha sido un poco diferente», añadió Eva Alonso. Ahora Santi Triguero asume ese cargo, al menos de forma interina, y es un técnico al que las más veteranas conocen y con el que esperan que las cosas salgan mejor. «Sabemos cómo venimos trabajando anteriormente y cómo quieren que trabajemos y yo creo que nuestra adaptación es más fácil. Lo que no nos va a faltar es esa energía de volver a competir, de volver a trabajar, de volver a entrenar cada día lo mejor que podamos y nuestra adaptación va a ser más rápida porque es lo que venimos haciendo más tiempo.»

«La confianza y el trabajo» son los dos ingredientes a los que se aferra el equipo y Eva Alonso para revertir esta situación deportiva, en un contexto con ciertas similitudes respecto al año pasado. Pese a todo, son realistas y no hacen oídos sordos ante la palabra descenso. Nosotras miramos la clasificación y nos vemos en rojo. «Descenso no es una palabra tabú porque es lo que estamos viviendo el día a día, pero te agobia hasta cierto punto. Al final sabes que es nuestro objetivo salir de ahí abajo y tienes esa presión, pero hay que usarlo en positivo. Es una plantilla joven, hay muchas jugadoras nuevas, con muchas ganas de crecer, de seguir trabajando y conseguir los objetivos y eso lo tenemos que usar a nuestro favor», opina la jugadora.