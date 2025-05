La decisión de la Liga que indigna a todas las aficiones de Segunda División, en especial a la del Levante

El año futbolístico empieza a llegar a su fin, en todos los ámbitos. Algunas competiciones ya están sentenciadas, otras esperan a la resolución de sus ... finales, y otras pocas, están en la recta final, como es el caso de los campeonatos ligueros. En España, tanto a la Primera División como a la Segunda, le restan tres jornadas de calendario por disputar. El fin del curso 2024-25 se acerca pero hay una decisión de la Liga que está indignando a muchas aficiones, especialmente en la categoría de plata.

LaLiga Hypermotion, nombre que recibe la Segunda División por motivos de patrocinio, terminó este pasado fin de semana su Jornada 39. En ella, el Levante sumó un importantísimo triunfo ante el Elche que le deja, a tres jornadas del final, en puestos de ascenso directo y dependiendo de sí mismo para volver a la élite. Este viernes, el equipo granota dirigido por Julián Calero recibe al Albacete en el Ciutat de València, a las 20:30 horas, en el partido correspondiente a la Jornada 40.

Después de dicho encuentro, restarán dos jornadas por disputarse, la 41 y la 42, que serán en el fin de semana del 23 al 25 de mayo, y el 30 al 1 de junio, respectivamente. Y esto es lo que más indigna a las aficiones de Segunda, sobre todo al levantinismo. A día de hoy, estos partidos no tienen ni fecha ni horario anunciado. LaLiga guarda silencio al respecto y pese a que recibe todos los días numerosos mensajes en redes sociales de aficionados quejándose de esta problemática, no da un paso al frente anunciando cuándo se jugarán los partidos decisivos.

Cabe recordar que estas dos últimas fechas, como sucede en la Primera División, se jugarán en horario unificado, siempre que haya cosas en juego. Los partidos cuyos resultados no afecten a ningún efecto clasificatorio, como puede ser el ascenso directo, el play-off o el descenso a Primera RFEF, se podrán ubicar en horarios y días diferentes a la jornada unificada, dejando así más espacios televisivos para las retransmisiones.

Esta es la principal causa por la que no se anuncian todavía los horarios, cosa que enfada y mucho a la afición del Levante, que necesita saber si su próximo partido ante el Burgos en tierras burgalesas será el sábado o el domingo, algo importante a la hora de planificar un desplazamiento y más uno de tal distancia. También necesitan saber el horario, ya que no es lo mismo jugar a primera hora de la tarde con la posibilidad de ir y volver en el mismo día, que jugar a última hora de la noche, obligando así a los aficionados a pernoctar en la ciudad visitada, haciendo por tanto gasto de hoteles. Algo que no pueden reservar ni mover ya que la Liga no anuncia los horarios de los partidos.

En las próximas horas se espera que se anuncie finalmente el horario de la dichosa Jornada 41, donde si todo va bien y los resultados acompañan, el Levante podría incluso cantar el alirón y celebrar un ascenso matemático anticipado antes incluso de disputar la última jornada del campeonato liguero de Segunda División.