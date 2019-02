Catalán, sobre Jason: «La novia nos ha dado calabazas»

Jason Remeseiro apunta a Mestalla. Salvo sorpresa, el gallego abandonará el Levante el 30 de junio para aterrizar en el Valencia. Esta mañana, tras la presentación oficial de Ruben Vezo, los dirigentes granotas han valorado esta situación, asumiendo que el joven extremo no continuará en Orriols la próxima temporada.

«La decisión que pueda tomar Jason está en su perfecto derecho de tomarla. No es el deseo del Levante, pero sí el deseo de Jason. Tengo claro desde hace meses que, aunque me gustase mucho Jason, él adoptaba otro camino. Llevamos desde junio de 2017 intentado que esa relación siguiese en el tiempo. La conciencia del Levante y de su presidente tiene que estar muy tranquila. La novia que hemos querido no nos quiere. La novia nos da calabazas. No pasa nada. Hay más en la calle que seuro que se enamoran de nosotros. Pero en absoluto dudo de la profesionalidad de Jason y no dudo de que se va a dejar todo por el Levante«, ha explicado esta mañana el presidente azulgrana, Quico Catalán, quien ha hablado esta mañana con un dirigente del Valencia: «Hemos tenido una conversación esta mañana, pero con la máxima cordialidad y el máximo respeto. El Valencia me dice que no ha firmado con ellos. Otra cosa es que haya interés. Pero Jason no va a firmar con el Levante el año que vienen. Con quién firme es secundario».

El director deportivo del Levante, Tito Blanco, se ha pronunciado en la misma línea. «Hemos tenido reuniones con los agentes de Jason y con Jason. Ha habido propuestas. No me creo que esté el acuerdo cerrado porque creo en la honestidad de Jason. Sería una decepción porque yo no he cerrado la negociación, ya que no ha habido una contrapropuesta. No ha habido respuesta», ha añadido el de Benidorm. Mientras tanto, está previsto que a lo largo del día se oficialice la renovación de Toño García.

Al mismo tiempo, el Levante dbee aclarar el futuro de Tito, cuyo contrato acaba el 30 de junio. «En pleno mercado, no era momento de abordar una decisión tan importante como esa. Se va a llevar a cabo en febrero. Este mes se va a tomar decisiones sobre este tema», ha señalado Catalán, quien ha evitado posicionarse: «No es momento ni lugar. No es bueno que haga esa valoración publicado si no la he hecho en privado. Vamos a esperar a las próximas semanas. Lleva dos temporada y media y hasta la fecha ha ido cumpliendo los objetivos globales».

Tito, por su parte, se mantiene a la espera. «Mi intención con es trabajar para el club que me dio la oportunidad. Vamos a trabajar para que el Levante tenga una plantilla competitiva. No sé si hasta el 30 de junio o hasta que Dios quiera. No voy a cambiar mi forma de trabajar. Quico y yo tenemos muy buena relación, sin ninguna fisura a nivel profesional. Siempre voy a estarle agradecido por darme la oportunidad de ser director deportivo del Levante».