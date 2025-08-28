Carlos Espí con la sub-20 y Paco Cortés con la sub-19 Los dos jóvenes jugadores del Levante reciben la llamada de las categorías inferiores de la selección española para la próxima semana

Marc Escribano Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 15:59

El Levante afronta este viernes ante el Elche un partido importantísimo, y es que será el último de este mes de agosto, puesto que la primera semana de septiembre está programada como parón de selecciones FIFA. Esto no afectará mucho a los planes levantinistas, ya que no posee muchos internacionales en sus filas, y los pocos que tiene, como Kervin Arriaga (Honduras) y Goduine Koyalipou (República Centroafricana) están lesionados.

No obstante, la buena noticia ha llegado este jueves con las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española, que también disputarán partidos en este parón. Carlos Espí ha sido convocado por la España sub-20, para los encuentros internacionales amistosos que disputará frente a Francia. El delantero de Tavernes deberá concentrarse con el combinado nacional del 1 al 7 de septiembre en Francia para jugar en Clairefontaine ante la selección francesa el 4 de septiembre, a las 16 horas, y el 7 de septiembre, a las 11 horas.

Estos dos encuentros servirán como preparación para el Mundial que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Esto es relevante, ya que si Carlos Espí está finalmente en la lista definitiva para el Mundial sub-20, se perdería ese mes de competición con el primer equipo del Levante, ya que al ser un torneo de categorías inferiores, se disputa a la vez que las Ligas nacionales y no se aprovecha un parón o plazo veraniego.

Por otro lado, Paco Cortés ha recibido la citación de la selección española Sub-19 para disputar el Torneo Pinatar Arena. El habilidoso extremo levantinista se unirá a la concentración del combinado nacional, que se llevará a cabo en San Pedro del Pinatar, el próximo lunes 1 de septiembre. Allí disputará tres partidos, siendo el primero el 3 de septiembre, a las 19 horas, ante Países Bajos. Después, el 6 de septiembre, a las 11 horas, frente a Inglaterra, y finalmente, el 9 de septiembre a las 10:30 horas, contra Ucrania.