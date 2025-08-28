Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Balleter, de pie a la derecha LUD

José Ballester, fundador del Levante, vuelve al Cabañal

Él y su esposa regresarán a casa el 6 de septiembre, con motivo del 116 aniversario de la fundación del club decano del fútbol valenciano

José Martí

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:03

El fundador del Levante Football Club volverá a casa. Con motivo del 116 aniverario de la entidad granota, una expedición del club viajará hasta Francia ... para recuperar los restos de José Ballester Gonzalvo y su mujer, Teresa Molins. José Ballester, natural del Cabañal, dio vida al club decano del fútbol valenciano un 6 de septiembre de 1909. Pese a todos los vaivenes que le ha deparado su historia, continúa vivo y conserva su idiosincrasia. Por eso el Levante ha querido honrar la memoria de su fundador y devolverlo a casa junto con su esposa.

