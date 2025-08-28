José Ballester, fundador del Levante, vuelve al Cabañal

El fundador del Levante Football Club volverá a casa. Con motivo del 116 aniverario de la entidad granota, una expedición del club viajará hasta Francia ... para recuperar los restos de José Ballester Gonzalvo y su mujer, Teresa Molins. José Ballester, natural del Cabañal, dio vida al club decano del fútbol valenciano un 6 de septiembre de 1909. Pese a todos los vaivenes que le ha deparado su historia, continúa vivo y conserva su idiosincrasia. Por eso el Levante ha querido honrar la memoria de su fundador y devolverlo a casa junto con su esposa.

Así se fundó el Levante

En agosto de 1909, este periódico confirmó que quienes quisieran competir en el primer campeonato de jóvenes 'equipiers' valencianos debían inscribirse en el registro de sociedades. La fecha límite para hacerlo era el 8 de septiembre. Un día antes, el difunto diario El Pueblo confirmó el registro del club, en un escueto texto que rezaba lo siguiente: «La sociedad Levante Foot-ball Club ha sido legalmente constituída, formando la Junta directiva los señores siguientes: Presidente, D. José Ballester». Un grupo de amigos representaron a una asociación deportiva y recreativa legalmente constituida. Aquel Levante FC daba un salto de dimensiones considerables.

José Ballester fue un pedagogo, futbolista y político. Hijo del pedagogo Ballester Fandos, desde niño jugó a fútbol y formó junto con sus amigos del Cabañal el histórico club granota. En la II República ocupó cargos de responsabilidad. Tras la guerra civil se marchó al exilio a Francia junto con Teresa Molins, su esposa. Ambos vivieron el resto de su vida allí.

Los actos de homenaje

Este domingo, 31 de septiembre, una expedición granota acudirá a la localidad francesa de Villiers-Adam para asistir al desenterramiento. El alcalde de la comuna mostrará una para honrar su figura. Entre los miembros del club que asistirán destaca la figura de Felip Bens, miembro fundador del departamento de historia del Levante, que durante años ha reivindicado y dado a conocer la gloriosa e inverosímil historia del club levantinista. Además, le acompañarán los profesores del IES José Ballester Gozalvo, Paco Santamans e Irene Alcolea y la directora de Comunicación y Relaciones Externas del Levante, Puri Naya.

El día 6 de septiembre, con motivo del 116 aniversario, se realizará en el Ciutat de València un acto de homenaje abierto a todo el público. En él, participarán autoridades, representantes del mundo del deporte y la cultura y familiares. La ceremonia se celebrará entre las 11:00 y las 13.00. A continuación José Ballester y Tersa Molins serán trasladados al cementerio del Cabañal, donde podrán ser enterrados en la intimidad. La Diputación de Valencia, a través del área de memoria democrática, ha concedido una subvención al club para realizar todos estos actos de homenaje.

Este acto, además de devolver a José Ballester y Teresa Molins a su hogar, confirma el deseo del Levante de mantenerse ligado a su historia y honrarla. 116 años después, el equipo granota no olvida a los que lo vieron nacer. Un gesto tierno y afectuoso orquestado desde el seno del club con el cálido apoyo de la familia de los difuntos.