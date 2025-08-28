Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Morales y Pablo Martínez celebran en el césped del Ciutat de València Iván Arlandis

Con un ojo en Elche y otro en Carlos Álvarez

El Levante llega tras dos derrotas crueles y con Calero preocupado por la marcha de su estrella: «Voy a empujar todo lo que pueda para que se quede»

José Martí

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:55

Hablar del Martínez Valero supone sacarle una sonrisa a todo aficionado granota. Hace ya más de tres meses el Levante Unión Deportiva conquistó Elche y dio un paso de gigante para lograr la promoción. El Elche llegaba a aquel partido crecido y preparado para dejar resuelto su ascenso. Pero el Levante, que no era favorito, triunfó (1-3) gracias a un espectáculo defensivo y tres mazazos a la contra. Roger Brugué fue decisivo aquella tarde. El plan de partido de Julián Calero para este viernes pasará por la misma estrategia. El Levante no quiere ser dominador del balón. No lo quiso en Vitoria ni contra el Barça. Pero necesita tener muy claro qué hacer cuando posee el esférico.

Pero, a escasas horas de un choque de vital importancia, muchos de los ojos están puestos en Carlos Álvarez, que está cerca de marcharse al Benfica a cambio de 25 millones. Su salida supondría un duro revés para una plantilla que no va sobrada de talento. Julián Calero lo reconoce: «No sé cómo está la situación porque no me preocupo por ello. Yo voy a empujar todo lo que pueda para que se quede Carlos Álvarez. Poco puedo hacer. No puedo pararlo». De momento, el entrenador ha confirmado que a nivel físico el sevillano está mejor, ha entrenado con normalidad y hoy disputará muchos minutos en Elche, en el que puede ser su último servicio a la causa granota.

Este viernes veremos otras caras nuevas. Julián Calero está sorprendido con el nivel de Mat Ryan: «Está muy bien, entrenado y viene fino, perfecto, en pleno estado físico». Además, Olasagasti ya está recuperado y hoy se enfundará el clásico jersey por primera vez en partido oficial. Koyalipou, sin embargo, tiene un golpe además del esguince y seguirá de baja. Pero el Levante va recuperando efectivos y se siente fuerte de cara a la visita a Elche. Pese a no tener puntos en el casillero las sensaciones son buenas. Por tercer partido consecutivo, no habrán más entradas disponibles para la afición granota. Ya agotó las localidades visitantes en Vitoria, llenó el estadio contra el Barça y vuelve a fulminar las entradas de grada visitante en Elche.

Las dos derrotas 'in extremis' deben servir al Levante para llegar fuerte al final de los partidos. Y sumar contra el Elche será muy complicado. El estilo que propone el equipo local va mucho más allá del 'juego bonito'. Los franjiverdes se han reforzado bien y le han cogido el pulso a la categoría enseguida. Controlan el partido y son seguros en defensa. En sus dos primeros encuentros de este año, pese a jugar contra rivales de la entidad del Real Betis y el Atlético de Madrid, empataron ambos partidos 1-1. El Elche lleva la vitola de favorito. Pero en el imaginario colectivo queda la gesta del curso pasado. La plantilla del Levante era muy similar a la que jugará hoy. Aquella mañana, en la despedida del autobús, se desplegó una pancarta que rezaba: «O sube el gato o cae la palmera». La unidad de la gente con el equipo fue vital para vencer aquel día. Y lo volverá a ser esta tarde.

El Levante tiene más talento que hace dos semanas. Están en forma Carlos, Iker Losada y Olasagasti. Hombres con calidad en medio campo. Pero tiene que tener también más oficio que el Elche. Cabeza y corazón. Hasta ahora, el equipo ha llegado siempre con opciones hasta el final. Este viernes, quizá, la fortuna deje de ser esquiva al decano valenciano, que ansía volver a ganar en Primera.

