Calero: «Voy a empujar todo lo que pueda para que Carlos Álvarez se quede» El entrenador del Levante apunta que no se siente lastrado por llevar cero puntos en Liga y que una victoria les hará crecer

Marcos Sánchez Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 13:24 Comenta Compartir

El Levante busca sus primeros tres puntos esta temporada en su regreso a la liga española. Muy buen trabajo en sus primeros dos encuentros, pero con 0 puntos en el casillero todavía. Duele más aún, si cabe, sucumbir de la forma que lo hicieron contra el campeón y en el descuento, cuando en la primera parte lo tenían encarrilado. Ahora, además, se enfrenta a un rival directo por la permanencia como es el Elche, y es de vital importancia conseguir la victoria. Así valoraba Calero la trascendencia de este choque en la rueda de prensa previa al partido de este viernes en el Martínez Valero:

«Somos dos equipos diferentes. Somos clubes que acabamos de ascender. Ellos han sumado dos puntos con equipos difíciles: Atlético de Madrid y Betis. Hemos competido bien, pero no hemos sumado. No voy a hacer que un partido nos lastre, que llevemos cero puntos o estemos abajo. Tenemos que sumar para romper el cascarón y crecer. Hemos estado bien, pero nos ha faltado un punto de suerte, pero no es verdad: la suerte se confunde con el acierto, y en las áreas ha faltado esto.»

Sarabia habla sobre Calero y que no le ha ganado: «Son cosas que pasan en el fútbol. Le deseo que mañana no gane. Sabe el respeto que le tengo y a sus equipos, a lo que sus equipos representan en el campo. Soy incapaz de tener su sentimiento. Lo admiro. Siempre me hace pensar mucho y es el que más me hace pensar. Mañana será un partido diferente. Es un contexto diferente al del año pasado. Ambos equipos y entidades, es digno de admirar lo que han hecho. Estar en Primera es sostenerlo y es un éxito. Tenemos ilusión de empezar a sumar pronto.»

Cómo llega el equipo. «No recuperamos exactamente, porque Alfonso, Arriaga y Matturro no están. Iker Losada ha tenido un golpe fuerte, pero está disponible, aunque tengo que valorarlo. Olasagasti está 100%. Koyalipou no está disponible, pero cuando volvamos del parón estará disponible.»

Carlos Álvarez, su situación física y una venta.: «Desde el punto de vista físico, está para jugar minutos. Esta semana puede acumular minutos y ha entrenado con normalidad. Estamos en proceso de que nos pueda dar más. Si de inicio y que dure 45/60 minutos o al final, cuando el encuentro se abre y es más poderoso. Esto es una herramienta que nosotros tenemos en cuenta. Estamos en ello con Carlos. Mentalmente está fenomenal e ilusionado aquí y está centrado en lo que depende de él. He hablado con él claramente, y lo demás se le deja a los que corresponde: clubes, agente, mercado. Este es el problema de los finales de mercado. No sé cómo está la situación porque no me preocupo por ello. Yo voy a empujar todo lo que pueda para que se quede Carlos Álvarez.»

Lastrado en Vitoria: «Son jugadores con diferentes características. Cambió el perfil, porque Morales, Brugi y demás te atacan las espaldas. Carlos e Iker son diferentes. Se nos acabaron las armas porque también el Barcelona nos presionó mucho y te hacen correr; además, todavía a algunos jugadores les faltaba ritmo. Ellos intensificaron el juego en la segunda parte y nos sometieron, nos faltó un poco, porque íbamos un poco limitados. Con el devenir de las semanas iremos completando plantillas y tendremos.»

¿Entendería la salida de Carlos Álvarez?: «Te diga lo que te diga, poco puedo hacer. No puedo pararlo. No paré lo de Kocho, Andrés. El Levante tiene que sentirse orgulloso de que se interesen los jugadores de ellos. El pez grande se come al pequeño y eso es así. Si al final pasa esto, buscaremos soluciones y lograremos taparlo, pues no lo sé, eso sí, no me voy a lamentar de nada. Quiero que acabe el mercado para estar 100% con un grupo de jugadores. Ajo y agua.»

Fichajes a última hora: «Cualquier jugador que salga tiene que ser reemplazado. Sí, ahora, en el mercado, cualquier futbolista que saliera tendría que entrar otro, porque tenemos dos por posición. Recuerdo casos, muchos fichajes a última hora, y eso hace daño. Pero, pocas quejas. Este es nuestro mundo y entorno.»

Ryan, portero de experiencia: «Es como cuando buscas pareja. Las características que reúne Matt me gustan: conoce la ciudad, el idioma, tiene experiencia, sin ser alto maneja el juego aéreo, es titular en su selección y tiene hambre por el Mundial. Estaba en la lista inicial de portería. Está muy bien, está entrenado y viene fino, perfecto, en pleno estado físico. Que quiera ir al Mundial a nosotros nos ayuda, porque está motivado. Hemos elegido a alguien que tenga hambre. Se ha entendido con todo el mundo y junto a Pablo y Primo.»

Lozano, posible salida: «Está todo abierto. Todos ellos saben lo que opino. He hablado con todos ellos. Todos los que has nombrado. Con Lozano he contado, con Víctor Jr. Les he dicho que hay que ser profesionales y mirar qué posibilidades hay. Algunos lo tienen más complicado con minutos. Quiero tener una plantilla ajustada. Entré por Iker por perfil diferente, pero valoré que pudiese entrar Lozano. A día de hoy no lo tiene sencillo.»

Internacionales en plantilla: «Ryan no va a ir. No estaba jugando y no tenía equipo. Kervin, hemos hablado con la federación y les hemos enviado informes y cuidarlo aquí para ponerlo a punto. Creemos que no sería producente que jugase, entonces será bueno que esté aquí. Esto ayudaría a que nos ayudaran.»

Cómo está Koyalipou: «No era un esguince. Tenía un golpe a la misma vez que el esguince. Tenía un poco de hematoma e hinchazón, al querer ayudarnos; pero lo intentó antes del Barcelona, no estaba bien finalmente. Lo hemos parado esta semana y después del parón lo tendremos. Sabíamos que iba justo, pero él solicitaba esa situación. A Koya le condicionaba.»

Equipos que le vienen bien al Levante: «Aquí todo el mundo vemos vídeos de todo. Tenemos que no ser previsibles mañana. Nuestro plan de partido está lleno de detalles. Todos los equipos nos podemos hacer daño. Lo más importante es que podemos competir lo suficientemente bien. Veremos si podemos llevar el partido a nuestro terreno.»

Partido de hace tres meses contra el Elche: «Ellos han fichado muy bien. La llegada de Mir y Álvaro. Bueno, son partidos diferentes, sobre todo por el aspecto mental: peleamos por ser cabeza de ratón. Ahora estamos más en ese barro, tenemos que saber movernos en todas las distancias y contextos.»

Inscripciones de fichajes: «Espero que no haya problemas. Pero parece que mañana están inscritos los dos. Hasta donde me han comentado, van a estar ambos.»

¿Nervioso y la plantilla afectada por la derrota?: «Porque nos gusta ganar. Tuvimos una ocasión única de ganar. Es difícil ganarle al Barcelona, solo están centrados en la liga. Te duele porque bien que lo hicieron los jugadores y para sumar y romper el cascarón. No tengo nervios ninguno, no voy a sacar los pies del tiesto. La responsabilidad va a ser mía. Hay luz. Lo pasado no tiene solución. Estábamos cabreados al final de partido porque queríamos ganar.»