Calero: «Es absurdo engañarse, es un partido importante»

Se acerca el gran día. El Levante ultima sus preparativos antes de viajar este sábado hacia Burgos, donde peleará el domingo por conseguir el ascenso directo a Primera División ... . Necesitará ganar y que uno de Elche o Mirandés pinche. Las cuentas son fáciles. Pero el equipo, como lleva haciendo las últimas dos semanas, se aisla del ruido mediático en la Ciudad Deportiva de Buñol, y el único que habla públicamente es el míster Julián Calero, que este viernes atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al gran partido que se disputará en El Plantío.

«Es absurdo querer engañarse, es un partido muy importante y sabemos de la trascendencia. Está todo el mundo con la ilusión que se palpa en el ambiente. Solo dándote una vuelta por la ciudad se ve la ilusión de la gente. El desplazamiento de gente que va a haber tampoco es normal. Es un partido muy muy muy importante y vamos a tratarlo como tal. Lo que queremos es que a nivel de juego, sí que tenemos que acertar para estar tranquilos y seguros, para que no sea una mochila en la espalda esta situación y para ser nosotros mismos. Está la ilusión del contexto y del entorno, que es precioso y gusta, y por otro lo que tenemos que hacer en el campo», destacó el preparador madrileño.

Para el partido, Calero confirmó que finalmente no recupera a tiempo a Iván Romero: «Va a venir, porque va a viajar toda la plantilla. Vamos a estar todos juntos, pero no tendrá posibilidad porque no ha entrenado con normalidad. El resto estamos todos disponibles, excepto Oriol Rey, por su sanción». Precisamente, de la ausencia del centrocampista, comentó el técnico las opciones que tiene para suplirle, que sin nombrarlas, se intuye que son Giorgi Kochorashvili o Vicente Iborra. «Teniendo en cuenta las posibilidades de tarjetas que teníamos, alguno tenía que caer. Tenemos que centrarnos en el juego y eso ha hecho que los chicos hayan protegido unos a otros, es inevitable que pase. Tenemos varias opciones ahí, estamos manejando. Alguna es un poco diferente a lo que hemos venido haciendo, y tenemos que darle una vuelta para terminar de cerrarlo, convencido de que el que salga lo va a hacer bien».

Gran parte de la rueda de prensa se centró en la gestión emocional de volver a Burgos, donde ya ascendió de Segunda B a Segunda. Bien conoce Calero el escenario que es El Plantío, donde estuvo tres temporadas. «A nivel emocional, para mí, es un partido con muchísima carga, pero quiero estar tranquilo y seguro, centrado especialmente en lo mío. Hay mucha gente de Burgos que me ha contactado, que somos amigos y que les deseo siempre lo mejor. El club y la afición es increíble. Tengo una relación espectacular, y la propia ciudad y las muestras de cariño eran constantes. A nivel emocional es muy bonito, pero estas cosas están muy bien durante la semana, en el prepartido, pero en el partido cada uno tenemos que estar a nuestra labor. Sé la dificultad de jugar en El Plantío, exigente pero bonito, y lo he vivido durante tres temporadas, y sé lo que significa competir allí bien y ganar. Lo que tenemos que hacer lo tendremos que hacer muy bien», destacó.

Eso sí, se hizo especial hincapié en si estará el equipo pendiente de los otros resultados, con al ser horario unificado. Los pinganillos y las radios estarán conectadas para saber si el Elche o el Mirandés pinchan: «Quiero estar centrado en lo mío, pero sí que vamos a tener información. No quiero saber nada, por lo menos, mientras yo no tenga el convencimiento de que las cosas van como quiero que vayan. Aunque estuviera pendiente de la radio, esos resultados no dependen de mí, pero si depende de mí un cambio que pueda hacer, estar centrado en mi equipo... Claro que habrá gente que nos vaya informando cuando yo lo pida, pero dejaré que fluya con normalidad».

«He intentado hacer una semana con la más absoluta normalidad, de hacer deporte por la tarde, tomarme una cerveza con el cuerpo técnico el día que nos corresponde, y hacer cosas normales que nos han funcionado bien. Saber desconectar de vez en cuando para al día siguiente volver a estar fresco. Le dedicamos muchísimas horas al fútbol, y es importante saber desconectar. Porque si te llegas a obsesionar, entras en un bucle peligroso. El contexto del entorno está como está, va a haber casi dos mil personas de Valencia en Burgos», añadió posteriormente Calero, que alabó el buen trabajo de su equipo:«Nerviosismo no, a estas alturas si estamos nerviosos no nos va a ir bien. La plantilla está ilusionada y con ganas de dar un paso adelante. Somos conscientes de que es difícil, porque cada partido en Segunda es complicado. Los jugadores están con una ilusión tremenda y con ganas de que salgan las cosas bien. Es cierto que la ilusión y las ganas que tienen son muy importantes. Confianza en todo lo que hacemos, y durante la semana, ha habido un ambiente extraordinario en el vestuario».

De certificar el ascenso, el club recibiría un balón de oxígeno económico importante. «El Levante tiene un buen futuro por delante, y este domingo empezamos a ponerle una piedrecita. Sé que matemáticamente tenemos que hacer cuatro de seis, si sumamos tres, solo quedaría uno», sentenció Julián Calero, que es consciente de que el partido ante el Burgos es importante pero no definitivo. Será un primer 'match-ball', pero siempre quedará la última jornada, en casa, ante el Eibar, con más de veinte mil personas en el Ciutat de València.