El Levante no conoce la victoria con Sesma Espinosa, el árbitro que dirigirá el partido ante el Burgos

Ya hay árbitro designado para el importantísimo partido que el Levante juega este domingo en El Plantío ante el Burgos (18:30 horas). Será ... el riojano Miguel Sesma Espinosa (Logroño, 31-1-1995). Por tanto, no habrá polémica de por medio como sí hubo en anteriores ocasiones con el origen del encargado de llevar el silbato, como en el partido ante el Tenerife que fue dirigido por Miguel González Díaz, natural de Oviedo, ciudad en la que compite un rival directo por el ascenso.

No obstante, y pese a que en teoría no hay mal fario con la designación del árbitro que estará en la final por el ascenso de la Jornada 41 en Burgos, el levantinismo sabe que hay una estadística que no acompaña: todavía no conoce la victoria cuando Sesma Espinosa ha sido el encargado de impartir justicia en uno de sus partidos. Por tanto, si quiere conseguir el ascenso directo este fin de semana, deberá batir a la estadística con un triunfo inédito, además de esperar que uno de Mirandés o Elche no gane.

Hasta ahora, el joven colegiado de 30 años ha dirigido encuentros del Levante en tres ocasiones en los dos últimos años. El primer encuentro de los de Orriols con el riojano fue en la Copa del Rey de la temporada pasada, cuando el conjunto granota cayó eliminado en segunda ronda ante el Amorebieta. Aquella eliminatoria a partido único, jugada en el Ciutat de València, terminó 0-1, aunque los que vieron el partido, recordarán que la actitud del entonces Levante de Javier Calleja dejó mucho que desear, dando la sensación de que se tiraba la competición copera para centrarse en la Liga. La actuación arbitral no tuvo efecto pues en el resultado. Solo mostró una amarilla a un granota, a Álex Muñoz.

El segundo encuentro con Sesma Espinosa fue esa misma temporada, eso sí, ya en Liga. El partido de la Jornada 28 de la temporada 2023-24 enfrentó al Levante con el Andorra, también en el Ciutat. Aquel día, el marcador no se movió y el resultado final fue de 0-0. Dos granotas fueron amonestados por el trencilla riojano: Ander Capa y Alejandro Cantero. Finalmente, esta presente temporada, Sesma Espinosa ha llevado el silbato en un partido del Levante, el de la Jornada 3 ante el Eibar en Ipurúa. El partido terminó con 2-2, y tanto Roger Brugué como Oriol Rey fueron amonestados, sin acciones polémicas de por medio.