El sustituto de Oriol Rey, la incógnita del Levante

El Levante sigue preparando en la Ciudad Deportiva de Buñol el inminente partidazo que afrontará este domingo en Burgos. Los chicos de Julián Calero, ... conscientes de que podrían certificar el ascenso matemático a Primera División si consiguen ganar en El Plantío, y uno de Mirandés o Elche pincha en sus respectivos partidos, siguen aislados del ruido mediático y refugiados en su particular búnker para evitar distracciones.

No obstante, la preparación deportiva sigue su curso y aunque no hay bajas por lesión —únicamente la duda hasta última hora del estado físico de Iván Romero—, sí habrá una notable ausencia en la batalla por la promoción directa: Oriol Rey. El centrocampista catalán vio ante el Albacete la décima cartulina amarilla de su temporada, motivo por el cual debe cumplir su segundo ciclo de amonestaciones y por tanto, acarrea un partido de sanción.

El pivote ha sido indiscutible para Julián Calero durante todo el curso. Ha jugado 38 partidos, perdiéndose el del Deportivo de la primera vuelta por su primer ciclo de sanción, y el del Tenerife de hace unas semanas por unas molestias musculares que solo lo tuvieron apartado de los terrenos de juego una semana. Con un total de 3.152 minutos acumulados, y tres asistencias de gol en su mochila, el ex del Mirandés se ha consolidado como un pilar del centro del campo granota.

Eso sí, para la finalísima en Burgos habrá que buscarle un sustituto. En los últimos dos partidos, la medular del Levante ha estado formada por Oriol Rey, Ángel Algobia y Pablo Martínez, este último escorado a la banda izquierda en el 4-4-2 de Julián Calero. En el último precedente sin Oriol Rey, el del Tenerife, fue Vicente Iborra el que ocupó su puesto como pivote, por tanto, la lógica dice que es el favorito para ser su sustituto.

No habría que descartar tampoco a Giorgi Kochorashvili, otro jugador importante en este Levante, que ha estado siendo dosificado en las últimas dos jornadas, jugando apenas un cuarto de hora en ambas por unas molestias físicas. Si el georgiano está al cien por cien, su presencia en el once titular debería estar garantizada, pero es muy probable que Julián Calero no quiera correr riesgos con el internacional. Sergio Lozano, como variante más ofensiva, se postula como alternativa. Sea como fuere, lo que está claro es que en la última jornada, ante el Eibar, Oriol Rey regresará sí o sí al once titular cuando haya cumplido su partido de sanción.