Pablo Andújar: «Me hace más ilusión que mis hijos puedan vivir un ascenso que no tanto por mí»

Pablo Andújar Allba (Cuenca, 23-1-1986) es de esos confesos granotas que, aunque ha alcanzado la elite en su disciplina, sufre como el que ... más viendo a su equipo. El extenista, retirado y homenajeado en el Ciutat de València en diciembre de 2023, es de los que cree que no se certificará el ascenso en Burgos. No porque el Levante no vaya a ganar, si no porque siente que los rivales tampoco fallarán. Eso sí, tiene la esperanza de poder celebrarlo con sus hijos en Orriols la próxima semana.

—¿Nervioso?

—Sí. Pero no sé, yo creo que en Burgos no se asciende, pero bueno, ya veremos. Yo prefiero que se celebre ya, así el fin de semana que viene no estoy con el corazón en un puño, pero creo que teniendo a los equipos que tenemos detrás, creo que no van a fallar ninguno de Mirandés y Elche.

—Bueno, con una victoria en Burgos, mínimo empatando en casa con el Eibar estás en Primera.

—Sí, pero ya sabemos que empatar en casa con el Eibar va a ser como ganarle al Madrid, ¿sabes? No va a ser un partido fácil.

—¿Dónde y cómo va a vivir el partido contra el Burgos?

—Pues lo veré desde casa, porque mi hijo mayor tiene una comunión. Tenía pensado ver el multifútbol para enterarme de todos los partidos a la vez, pero la idea es ponerme la radio de fondo para ver si los otros rivales pierden, ya que realmente lo importante es ver el partido del Levante.

—¿Es de los que se pone nervioso viendo los partidos?

—Yo sí, a saco. El otro día que estuve en el campo contra el Albacete... Y mira que ellos en los últimos minutos ya estaban con uno menos, pero aún así, macho, te entran todos los miedos. Sobre todo después de lo que nos pasó, que yo estaba ahí en el campo con el Alavés. Eso todavía está muy reciente y para la gente que lo vivimos en el campo, eso no se olvida.

—¿Qué ha visto diferente del Levante este año?

—Veo una unión muy fuerte del vestuario, pero sinceramente, en el deporte y sobre todo en el fútbol muchas veces lo importante son las dinámicas. Creo que han sido capaces de aguantar un poquito más de tiempo que otros años y eso seguramente viene dado por esa unión que yo veo que hay y que todo el mundo rema en la misma dirección. Pero la realidad es que con respecto a lo del Alavés, es que por un minuto no asciendes a Primera, e igual me haces la misma pregunta y te digo que aquella vez también se veía un equipo muy unido, ¿sabes? Entonces, intentando no ser resultadista, te diría que veo eso, que quizás han sido capaces de mantener un poquito más esas dinámicas que son positivas, porque la temporada es muy larga.

—Si tuviera que destacar a un MVP de la temporada, ¿a quién se lo daría?

—Yo creo que te iba a decir Carlos Álvarez, pero como supongo que todo el mundo dice Carlos Álvarez, yo voy a decir Unai Elgezabal, porque me parece que ha sido fundamental también. Te diría Dela también, que se ha salido. Pero como regularidad, desde la primera jornada hasta la última, Elgezabal para mí me ha parecido el mejor del equipo.

—¿Tiene algo pensado para celebrarlo? ¿Había hecho alguna apuesta en caso de ascenso?

—¡No! ¡Qué mal! No, yo no... O sea, no soy tan... tan... tan friki. Bueno, no me gusta decir eso, pero no, no tengo ninguna apuesta, no tengo nada pensado. Supongo que, como otras veces, pues ir a la plaza del Ayuntamiento a celebrarlo con la gente. Y sobre todo vivirlo con mis hijos, que eso también me hace ilusión, que ellos lo vivan. Porque ya empiezan a ser conscientes, sobre todo los mayores, y claro, ellos fueron conscientes de la decepción del Alavés. Entonces, me hace más ilusión que ellos puedan vivir un ascenso que no tanto por mí. Porque en el último ascenso, ellos no habían nacido.