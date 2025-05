Ricardo Ten: «Me propuse el no ir al Ciutat por no ser gafe y lo voy a mantener hasta el final»

Ricardo Ten Argilés (Valencia, 11-8-1975) es posiblemente el mejor deportista adaptado del mundo. Y es valenciano, y muy granota. Este verano cumplirá los ... 50 años, y con siete Juegos Paralímpicos a sus espaldas y numerosas medallas de todo tipo de metales, su mente solo piensa ahora mismo en una cosa: que ascienda el Levante.

—¿Cómo van esos nervios para el domingo?

—Qué va, para nada. Vamos a ver, yo supongo que irá todo bien, pero vamos, o sea, poco a poco, poco a poco.

—¿Cómo tiene pensado vivir el partido?

—Pues mira, me pilla justamente fuera, porque estaré en el Campeonato de España de paraciclismo y estaré en Lugo. Y pues intentaré seguirlo, más o menos. Yo soy muy asiduo a seguirlo por redes, porque me pongo muy nervioso viéndolo, y es una manera de estar ahí, pero no estar, ¿sabes? O sea, de estar todo el rato pendiente, pero no te pones enfermo.

—Si ya se pone nervioso viendo a su Levante, ¿va a estar atento también a lo que hagan el Elche y el Mirandés?

—Sí, claro, por supuesto. O sea, es que lo que está haciendo el Mirandés es algo increíble, o sea, una locura. Y bueno, el Elche parecía que ya lo tenía todo hecho y mira, o sea, es una locura.

—¿Qué sensaciones tiene, habrá ascenso en Burgos?

—A mí me haría ilusión que lo hicieran en Burgos, pero bueno, sabiendo cómo son los nervios... Los nervios siempre juegan muy malas pasadas. Cuando estás ahí a punto de jugártelo todo, siempre se encoge la pierna o el brazo... O sea, mira a los tenistas los que les pasa, ¿no? Cuando ya están ahí a punto de conseguir el partido, parece que el brazo se les encoge y que no sean capaces de cerrarlo, ¿no? Pues en el fútbol, imagínate la presión que tienen que tener ellos. El míster la verdad que está haciendo un trabajo fantástico en cuanto a mentalizarlos y darles la mentalidad que tienen que tener. Pero bueno, todos saben lo que está en juego y la verdad que espero que esa ilusión y esa pasión que llevan dentro puedan más que los nervios.

—Precisamente le quería preguntar, como deportista de éxito, ¿qué consejo le daría al Levante de cara a preparar este partido?

—Yo creo que se tienen que apoyar en los puntos fuertes. Más allá de las cosas negativas, de si los otros equipos van ganando o no van ganando, es algo que depende totalmente de ellos. Y durante la temporada han demostrado que tienen unos puntos muy fuertes. Yo haría hincapié en ellos, en lo bueno que son en esos puntos, ¿no? E intentar sacarle el provecho, porque lo que llevan de Liga se lo dicen. Todos los partidos que han sido capaces de sacar adelante... Siempre basarse en la parte positiva de su juego y tener una aptitud siempre sabiendo cómo es el fútbol y el deporte. Que no regalan nada y que cualquier error te puede tumbar un poco todo, pero también sabiendo que esos errores también pueden venir por el lado contrario.

—¿Qué destacaría del Levante de esta temporada?

—Pues yo creo que la mentalidad. Yo no he podido seguirlos muy de continuo, pero lo que he visto a mí sí que me ha gustado. Estábamos acostumbrados a un equipo que muchas veces cometía muchos errores. Esas pérdidas de balón muchas veces le ocasionaban muchas ocasiones de goles. Yo creo que eso ha mejorado muchísimo. Se les ve un equipo mucho más sólido. Pero además de todo eso, yo lo que he visto es que me gusta cómo ha estado jugando. Es un fútbol que me ha atraído. Para nada ha sido un juego reservón, jugando con los resultados. Ha habido partidos que sí que han sido más difíciles, pero yo lo que he visto sí que me ha gustado.

—¿Cuál es su 'MVP' de la temporada granota?

—Yo creo que destacaría el conjunto. Y en ese equipo, si hay que destacar a alguien, hay que destacar al entrenador, a Julián Calero, porque ha sabido manejar muy bien la juventud con los veteranos y saber pedirle a cada uno que aporte lo mejor de ellos. Para mí, creo que ha sido el entrenador. Está claro que ha habido jugadores... Bueno, es que mi debilidad siempre ha sido José Luis Morales, que lo pasamos mal cuando se fue al Villarreal. Para mí, José Luis es un tío que ha sentido siempre la camiseta, por mucho que se le haya dicho. Y ahora poder volver a disfrutar de ese posible ascenso, yo creo que se lo merece.

—¿Tiene pensado celebrarlo de alguna forma especial?

—No, la verdad que no. Me pillará fuera, estaré volviendo de la competición. Son nueve horas de vuelta, o sea que lo viviremos en el coche. Ojalá podamos disfrutarlo en el coche.

—¿Le veremos la semana que viene en el Ciutat contra el Eibar?

—Pues a lo mejor. Si lo dejan cerrado en Burgos, sí. Si no, no. He estado toda la temporada que no he ido casi al campo, he ido en contadas ocasiones. Y me propuse el no ir por no ser gafe y lo voy a mantener hasta el final. Por lo menos parece que esté dando resultados. Ojalá, si consiguieran en Burgos el ascenso, haré todo lo posible para estar en el campo. Y si no es en Burgos, tengo claro que no iré.